La esperanza de ver a Trump asumir su segundo mandato hoy se debe a que el 4 de marzo era la fecha oficial de la inauguración presidencial antes de 1933. Era una mentira más.

Los seguidores más fieles de la teoría de conspiración QAnon estaban convencidos de que Donald Trump tomaría juramento como presidente para un segundo término este jueves 4 de marzo. Tan convencidos como estaban en enero cuando pensaron que él se quedaría en el poder y comenzaría una purga en la esfera política contra la supuesta red clandestina de demócratas que, según las conspiraciones que leen religiosamente, trafica niños y bebe sangre de bebés. Cada acusación es más loca que la anterior en esta red tejida con mentiras.

La esperanza de ver a Trump asumir su segundo mandato hoy se debe a que el 4 de marzo era la fecha oficial de la inauguración presidencial antes de 1933. Luego la Enmienda 20 de la Constitución la cambió al 20 de enero para acortar el periodo de “inactividad” de los presidentes salientes.

Era obvio que el republicano no iba a asumir el poder hoy. Estados Unidos no se convertiría en un estado fallido con dos gobiernos. Pero la difusión de esta mentira, que puso en alerta a los cuerpos de seguridad en el Capitolio donde no querían repetir lo que ocurrió en enero, demuestra que sería un gran error pensar que sin Trump en la Casa Blanca las teorías de conspiración como QAnon han desaparecido.

La prueba de esto es que quienes promovieron la teoría de esta posesión alterna montaron una teoría de conspiración extra para desmentir la primera, pues consideraban que cuando la jornada terminara sin lo que se había prometido, los seguidores de Trump se sentirían defraudados de nuevo y podrían no aguantar una decepción más. Conspiración tras conspiración. Mentiras para tapar otras mentiras. Pero sobre todo una amenaza constante a la seguridad. El Pentágono ordenó a los casi 5.000 soldados de la Guardia Nacional que permanecen en Washington D.C. que permanecieran en la capital alerta de cualquier movimiento sospechoso.

Entonces los usuarios de QAnon apuntaron a que esta idea de la posesión el 4 de marzo, que las capturas de pantalla demuestran que ellos mismos crearon, fue orquestada por los “medios aliados del estado profundo” para convertir en una burla todo su movimiento y hacer que parezca tonto. Una especie de “bandera falsa”.

“Mientras haya personas que se aferran a esas realidad alternativas, QAnon seguirá existiendo de alguna forma”, advirtió Sarah Hightoer, investigadora independiente y experta en movimientos conspirativos, a la BBC.

¿Qué futuro nos depara en la política con un actor tan peligroso como ‘Q’?

QAnon no desaparecerá por sus connotaciones religiosas. Cada predicción fallida estará seguida de una nueva que promete ser la real, y que fallará de nuevo. Esto opera al mismo nivel que lo hacen quienes predican la parusía, la llamada “segunda venida de Cristo a la Tierra”. Muchos han intentado precisar la fecha, y han fallado uno tras otro.

De hecho, hay que destacar que el movimiento de ‘Q’ ha adoptado detalles de la narrativa de las religiones como la idea de un “juicio final”. Luego de la posesión de Joe Biden en enero, los seguidores de QAnon hablaron de un “gran despertar” que marcaba no el final de Trump, sino su inicio.

Por otro lado, hay que entender que no hay una respuesta satisfactoria para enfrentar el movimiento conspiracionista, como señala Charlie Warzel de The New York Times en una entrevista reciente con Vox. Al haber acorralado a estos conspiracionistas en su propio espacio, expulsandolos del resto de redes como Twitter, se ha reforzado su papel de “perseguidos”, lo cual alimenta aún más el discurso de quienes se buscan aprovechar de ellos.

La presencia de QAnon en la esfera política, con figuras que difunden a las masas sus discursos creyendo que son juegos inocentes, resulta alarmante porque aquellos fieles que se ven decepcionados constantemente son presa fácil de los movimientos aún más extremistas que los quieren reclutar en sus filas.

Ya hemos denunciado los grupos extremistas antisemitas y racistas que buscan una “segunda guerra civil en Estados Unidos basada en la raza”. Aunque ‘Q’ ha irrumpido de manera negativa en el proceso democrático y electoral estadounidense, la verdadera amenaza, que es la radicalización de estos seguidores vulnerables e incautos, aún no se ha desarrollado.

“Mi principal preocupación sobre este movimiento es que pase de la Q a la JQ”, le dijo Brian Friedberg, investigador del Centro Shorenstein de Harvard a The Guardian. Con esto se refería a la “cuestión judía” y las posiciones antisemitas con las que los seguidores de ‘Q’ se podrían radicalizar gradualmente.

Lo ideal sería que el partido que acogió a ‘Q’ en sus filas para conseguir votos expulsara a quienes promueven la conspiración y abanderan las mentiras de su plataforma política. Pero en lugar de eso, como quedó evidenciado el pasado domingo en la Conferencia Conservadora, los ha promovido.

