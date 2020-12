La Unión Europea lanza un plan de acción para apoyar a los medios de comunicación

Para la Comisión Europea, la democracia no puede darse por sentada: necesita ser nutrida y protegida. Y por eso mismo pondrá en marcha un plan con el que apoyará los medios para combatir la desinformación y promover la participación de los ciudadanos.

La Comisión Europea (CE) lanzó este jueves un plan de acción para apoyar la reactivación y la transformación de los medios de comunicación y del sector audiovisual de la Unión Europea (UE), particularmente afectados por la crisis del coronavirus y “fundamentales para la democracia, la diversidad cultural europea y la autonomía digital”, explicó el ejecutivo comunitario en un comunicado.

Este nuevo plan se centra en tres ámbitos de actividad y cuenta con diez acciones concretas dirigidas a ayudar al sector de los medios de comunicación a su recuperación, facilitando y ampliando su acceso a la financiación y a la transformación. Las claves del proyecto son la pluralización de los medios, un mayor acceso a dinero de la UE y nuevas reglas sobre desinformación.

Esta estrategia busca estimular las inversiones para que el sector adopte la doble transición digital y ecológica y garantizar al mismo tiempo la futura resiliencia del sector, así como empoderar a los ciudadanos y las empresas de Europa.

En concreto, el primer ámbito de acción pide que, en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, “cada plan nacional destinará como mínimo un 20 % del gasto al sector digital”, explicó la Comisión en una nota.

Entre los objetivos específicos de recuperación se encuentran facilitar el acceso a las ayudas europeas a través de herramientas que permitan encontrar oportunidades de financiación.

También se incluye impulsar la inversión a través de dos iniciativas, una de ellas bautizada como “Media Invest”, para movilizar inversiones por valor de 400 millones de euros en una período de 7 años, y una segunda denominada “News”, otra iniciativa para agrupar acciones, que involucre a fundaciones y socios privados y que preste atención a los medios de comunicación locales.

El segundo pilar que aborda esta estrategia es el de la transformación tanto ecológica como digital del sector, fomentando espacios europeos para el intercambio de datos así como una coalición industrial de realidad virtual y aumentada para ayudar a los medios a beneficiarse de las tecnologías inmersivas e incorporarlas en sus proyectos. También se incluye el objetivo climático de hacer que el sector sea neutro para 2050.

El tercer ámbito de este plan se basa en la capacitación y el empoderamiento de los ciudadanos y las empresas europeas a través del diálogo con el sector audiovisual, para ayudarlo a expandirse y alcanzar nuevos públicos y consumidores, fomentando el talento europeo y reforzando la alfabetización mediática.

“Estamos resueltos a ayudar al sector de los medios de comunicación a hacer frente a las perturbaciones actuales y a los retos que plantea la crisis, y a aprovechar plenamente las oportunidades que ofrece la transformación digital, tanto a corto como a largo plazo”, dijo la vicepresidenta ejecutiva de la CE, Margrethe Vestager, en el comunicado.

Por su parte, la vicepresidenta de Valores y Transparencia, Vera Jourová, dijo que confía “en que los Estados miembros hagan lo que les corresponde y utilicen los instrumentos a su disposición para apoyar al sector, respetando plenamente su independencia y el pluralismo de los medios de comunicación”.

Finalmente, el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, añadió que “este plan será nuestra hoja de ruta para la recuperación de los medios de comunicación, su transformación y el refuerzo de su resiliencia”.

No más autorregulación, es hora de la “corregulación”

En su plan, que no recoge aún propuestas específicas sino líneas en las que quieren concentrarse, la Comisión plantea dejar atrás la estrategia que se ha aplicado hasta ahora en contacto con las plataformas digitales en materia de desinformación, que suponía permitir que estas compañías “se vigilaran a sí mismas con sus propios criterios”.

“La era de los ‘acuerdos entre caballeros’ ha llegado a su final”, resumió Jourová.

“Debemos dejar de ser inocentes. Hemos visto que este enfoque no es lo suficientemente bueno, por lo que estamos avanzando de la autorregulación a la corregulación”, señalan fuentes europeas, aunque recuerdan también que “la desinformación no es un delito en sí mismo” y no se puede retirar de las plataformas como sí sucede con mensajes que contengan un discurso de odio.

“Lo que tenemos que hacer es asegurar que haya otras fuentes de información y que el ciudadano sea libre para elegir y sacar sus propias conclusiones. Por eso necesitamos estándares en transparencia y rendición de cuentas”, recalcan estas fuentes.

La intención de Bruselas es reducir los incentivos económicos a estas prácticas y que sea “costoso” para una plataforma como Facebook mantener un modelo de negocio en el que quepa la propagación de contenido falso o sensacionalista.

En concreto, se reforzaría el actual código de prácticas en esta materia con “guías claras” sobre cómo deben actuar las plataformas para dar un impulso a su lucha contra la desinformación, y se añadiría un sistema, que hasta ahora no existía, para que la Comisión vigile cómo se están implementando estas medidas.

Este plan de acción llega a menos de una semana de que Bruselas presente su esperada propuesta sobre la regulación de los servicios y mercados digitales, que previsiblemente introduciría una mayor rendición de cuentas sobre cómo plataformas como Facebook, Twitter o Youtube distribuyen contenidos y publicidad y el funcionamiento de sus algoritmos.

El camino es el correcto, según expertos

Expertos en transparencia y desinformación advierten de que, pese a que el marco legal que plantea hoy la Comisión va por el camino correcto, será el contenido final de la propuesta sobre desinformación, que se espera para la primavera de 2021, lo que determinará si Bruselas es realmente ambiciosa a la hora de atajar la expansión de este fenómeno.

“La propuesta menciona transparencia, menciona rendición de cuentas, pero no los detalles que se van a proponer. ¿Pedirán que esta información se comparta con los usuarios? Podría ser solo transparencia con expertos o instituciones. Este es el auténtico campo de batalla de los próximos tres meses: si va a ser un nuevo estándar o se queda en nada”, dijo a Efe Luca Nicotra, responsable de campañas de Avaaz, un movimiento web global que se dedica a “llevar la política impulsada por las personas a la toma de decisiones”.

Máxime cuando, según recuerda este analista, la pandemia de coronavirus entrará a principios de 2021 en una fase nueva, la de la vacunación en masa de la población. “Después de las elecciones de Estados Unidos, el siguiente campo de batalla de la desinformación será la vacuna contra el coronavirus”, predice Nicotra.

Más transparencia para las campañas y partidos políticos

En lo que se refiere a los procesos electorales, Bruselas planea presentar en el tercer trimestre de 2021 una propuesta sobre la transparencia de la publicidad política de los partidos europeos, un asunto que, reconocen fuentes comunitarias, ya era un problema antes de las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2019.

Bruselas ha observado que las campañas en internet siguen rigiéndose por normas de la era analógica y su mensaje de cara al futuro es claro: todo el mundo debe saber por qué está viendo un anuncio, quién lo paga y cuánto ha pagado, y por qué ellos son el público objetivo de ese anuncio.

“No queremos que las elecciones sean una competición de métodos sucios. Ya vimos suficiente con el escándalo de Cambridge Analytica y el referéndum del Brexit”, señaló Jourová.

La Comisión también quiere reformar el actual reglamento sobre el estatuto de los partidos políticos europeos, que data de 2014, para introducir más claridad sobre las normas de financiación de las formaciones, en concreto las de la financiación extranjera.

El plan de acción también recoge la promesa de presentar durante 2021 medidas para apoyar la pluralidad mediática, con la creación de un proyecto para monitorizar e introducir más transparencia sobre quiénes son los dueños de los medios de comunicación y quién paga la publicidad en medios, y una iniciativa para proteger a los periodistas de demandas indebidas y abusivas.

Un salvavidas a los medios de información