Las cien mujeres que marcaron el último siglo según la revista TIME

redacción internacional

La revista estadounidense TIME publicó una especial dedicado a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el que presentó a 100 mujeres que destacaron en la historia en diversas áreas desde 1920 hasta 2019.

En la presentación del especial, TIME hace un 'mea culpa' por haber invisibilizado a importantes mujeres durante varios años, pues solo hasta 1999 la revista decidió incluir a las mujeres en su tradicional edición de personaje del año.

"Durante 72 años, TIME lo nombró Hombre del Año. Con algunas excepciones, casi siempre era un hombre, generalmente un presidente o un primer ministro o tal vez un titán de la industria. [...] En 1999, el Hombre del Año dio paso a la Persona del Año. Si bien el nombre cambió correctamente, con demasiada frecuencia la elección era la misma. Con este proyecto de 100 Mujeres del Año, destacamos a mujeres influyentes que a menudo se veían opacadas", argumentó la revista.

Para la construcción del especial, la revista estadounidense tuvo crear 89 nuevas portadas para recordar a mujeres que no habían sido destacadas en ediciones anteriores. Por ejemplo, la primera tapa -correspondiente a 1920- destaca a Las Sufragistas; el grupo de mujeres británicas que mediante diversos modos de protesta logró que las mujeres tuvieran derecho al voto en el Reino Unido.

La lista sigue con la matemática alemana, Emmy Roether (1921), la diseñadora francesa Coco Chanel (1924), la pintora mexicana Frida Khalo (1938), y la dirigente política argentina Eva Perón (1949), entre otras mujeres que fueron destacadas por TIME.

En el listado también se destacan cantantes como Aretha Franklin (1968), Madonna (1989) y Beyoncé (2014), escritoras como J.K Rowling (1997), Virginia Wolff (1930) y Simone de Beauvoir (1949), celebridades como Marilyn Monroe (1954), Ellen Degeneres (1996) Oprah Winfrey (2004), deportistas como Serena Williams (2003), e incluso Amelia Earhart (1935), la primera mujer en hacer un vuelo solitario en el Atlántico, en volar la distancia más larga sin parar y en hacerlo en el menor tiempo.

También se destacó a mujeres protagonistas de la política estadounidense e internacional como Jacqueline Kennedy (1962), la reina Isabel II (1952), la Princesa Diana (1987), Michelle Obama (2008), Nancy Pelosi (2010), Angela Merkel (2005) y Hillary Clinton (2016).

Mujeres activistas como Malala Yousafzai (2009), el colectivo feminista ruso Pussy Riot (2011) y Greta Thunberg (2019) también hicieron parte del especial.

Desde que en 1927 se inaugurará el especial del "Personaje del Año" (antes llamado Hombre del Año), pocas mujeres fueron elegidas por el comité editorial como las figuras más influyentes del año.

Las mujeres que han sido seleccionadas para este reconocimiento después del cambio de nombre fueron "The Whistleblowers" (Cynthia Cooper, Coleen Rowley y Sherron Watkins en 2002), Melinda Gates (conjuntamente con Bill Gates y Bono, en 2005), Angela Merkel en 2015, "The Silence Breakers", quienes impulsaron el movimiento Me Too, en 2017 y Greta Thunberg en 2019.