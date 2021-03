Las cinco frases más machistas (y equivocadas) del presidente de México

Desde que llegó al poder, tras prometer el gobierno más incluyente, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, les declaró la guerra a las mujeres con informaciones falsas y ataques machistas. Mire lo que ha dicho.

¿Es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), antifeminista? Eso parece, pues no sólo le ha faltado contundencia en la condena de la violencia contra la mujer, sino que ha dicho una serie de frases, sin sustento ni conocimiento, que lo dejan muy mal parado con las mexicanas.

Cuando estaba en campaña, AMLO prometía casi a diario que su gobierno sería incluyente y nada machista. Otra cosa ha hecho. “La cuarta transformación no es feminista, el gobierno de López Obrador convirtió a los feminismos en su principal oposición”, dicen varias organizaciones de mujeres.

Le puede interesar: ¿Por qué el presidente de México enoja a las mujeres?

Por eso colectivos feministas proyectaron este domingo en la fachada de la residencia presidencial, el Palacio Nacional, frases como “AMLO, date cuenta”, “Un violador será gobernador”, “No + violencia” y “Somos las mujeres, somos una voz colectiva”, transmitidas a través de un proyector de luz.

Lo que llevó a decenas de mujeres a proyectar esas frases fue la posición del mandatario frente a la candidatura a gobernador del estado de Guerrero de Félix Salgado Macedonio, acusado de violación y abuso sexual. En un comunicado distribuido de manera anónima, pidieron que López Obrador deje de descalificar e ignorar las urgencias de las más diversas luchas de las mujeres en México. “Descalificar la violencia en nuestra contra la normaliza”, puntualizaron.

Con este último escándalo comenzamos un recuento de frases de López Obrador que ignoran la realidad y terminan insultando a las mujeres.

1. Caso Salgado Macedonio

Ante las acusaciones contra este político, cuya candidatura fue confirmada por el partido de gobierno (Morena) el sábado, AMLO dijo lo siguiente:

“En época de elecciones proliferan las acusaciones, que sea la gente la que decida”, respondió cuando artistas, activistas y muchos mexicanos le pidieron quitarle su respaldo al polémico candidato. Pero AMLO insistió diciendo que “las denuncias fueron fabricadas”.

Le puede interesar: Pese a acusaciones de abuso sexual, Salgado Macedonio será candidato en México

“Muchos están muy interesados, unos que quieren el cargo y otros que no quieren que un partido determinado (Movimiento Regeneración Nacional) gane y buscan debilitarlo. ¿Por qué tanta campaña, tanto linchamiento mediático? Hay que tenerle confianza al pueblo de Guerrero”, dijo el presidente, antes de añadir que no quiere “quitarle importancia a la denuncia”. ¿Y no cabría, presidente, creerles a las mujeres que denuncian?

Pero se la restó toda, al señalar los cargos como “linchamiento político”.

Un dato para el mandatario: Cuando empezaron a florecer las acusaciones contra este político, muchas mujeres fueron silenciadas. Basilia Castañeda aseguró haber sido violada por el candidato hace 22 años, cuando ella era menor de edad. “No existen pruebas”, respondió el político, que además enfrenta otra denuncia de 2017, cuando una extrabajadora del diario La Jornada Guerrero, del que Félix Salgado era director, lo acusó de acoso. La Fiscalía General del Estado archivó la denuncia.

2. El “muro de la paz”

Justo el Día de la Mujer, el Gobierno puso alrededor del Zócalo de Ciudad de México y el Palacio Nacional (en donde AMLO vive y trabaja) una valla custodiada por centenares de policía. “El muro de la paz”, lo llamó el vocero del gobierno, frase que desató todas las críticas.

Le puede interesar: La frase de López Obrador sobre el Día de la Mujer en México

“Somos distintos a los conservadores que ahora se disfrazan de feministas y se molestan porque se puso una valla para evitar la violencia, para que no haya actos de violencia y no queremos que se lastime, se dañe a nadie”, aseveró López Obrador.

Y agrego: “Aprovecho para decir que afortunadamente se puso evadir el acoso, que no se cayó en la trampa de la violencia el día de ayer y que se resistió frente a la provocación”, afirmó sobre las marchas feministas. Pero vale recordarle que más de 80 mujeres resultaron heridas.

3. Sobre el asesinato de la niña Fátima y otro feminicidio

El año pasado, cuando el país estaba conmocionado por el asesinato de la niña Fátima, de 7 años de edad, el presidente soltó esta perla sobre los feminicidios:

“Yo sostengo que se cayó en una decadencia, fue un proceso de degradación progresivo que tuvo que ver con el modelo neoliberal”, respondió.

Días antes AMLO desató la ira cuando le envió un mensaje a las mujeres que protestaban por el feminicidio de la joven Ingrid Escamilla: “No nos estén pintando puertas”, fue la frase que soltó sobre el tema. No condenó la violencia machista ni respaldó la queja de las mujeres que denuncian que pocos casos son investigados.

Le puede interesar: Las razones de la furia de las mexicanas

De acuerdo con la FGR en los últimos 8 años los asesinatos de mujeres aumentaron 137,5% Pero, de acuerdo con organizaciones civiles, el número puede ser mayor, porque estos crímenes no siempre se denuncian o son tipificados como feminicidios.

De los casi 4.000 asesinatos de mujeres reportados en 2019, solo 976 se consideraron feminicidios, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

4. Violencia durante la pandemia

Cuando colectivos feministas comenzaron a alertar el año pasado sobre el incremento de la violencia contra la mujer, en plena cuarentena, AMLO salió a decir que la “cuarentena en México no fue más peligrosa para las víctimas de violencia doméstica porque los mexicanos estamos acostumbrados a estar juntos”. Luego señaló 1ue el 90% de las llamadas denunciando violencia intrafamiliar eran falsas.

Las llamadas de emergencia al 911 por violencia contra las mujeres y niñas en México han aumentado durante las medidas de mitigación por el #COVID19.#LaOtraPandemia va en ascenso.#AltoAlFeminicidio #SpotlightMX🇲🇽@ONUMX 🇺🇳 @UEenMexico 🇪🇺 pic.twitter.com/Lg2oyMCeYp — Iniciativa Spotlight (@SpotlightAmLat) May 7, 2020

“Decirles a todas las mujeres de México que están protegidas, representadas, que estamos haciendo todo para garantizar la paz y la tranquilidad, y entiendo que nuestros adversarios estén buscando confrontarnos (…). Lo que ha habido en México es reencuentro familiar”.

Le puede interesar: Las cuatro caras del machismo en cuarentena

Sin palabras. Pero con datos: México registró 967 feminicidios en 2020, una cifra casi idéntica a los 969 crímenes por razón de género de un año antes. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) registró 16.545 delitos de violación en 2020 y un histórico de más de 260.000 llamadas de emergencia relacionadas con violencia contra la mujer. En México asesinan a más de 10 mujeres cada día, según ONU Mujeres y asociaciones civiles.

5. Marchas feministas, sólo en su gobierno

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó la semana pasada, el Día de la Mujer, que las fuertes protestas feministas comenzaron en su gobierno. “Antes no había esas protestas, empezaron con nuestro Gobierno porque valiéndose de un movimiento justo, noble, se aprovechan para lanzarse contra el Gobierno”.

Otro error del actual mandatario. Para nombrar solo un caso: durante el gobierno de Enrique Peña Nieto las marchas feministas se tomaron todo el país, por cuenta del machismo y la falta de acción frente a la violencia de género.

Le puede interesar: El precio de la pandemia para las mujeres en América Latina

Durante ese gobierno, de acuerdo con datos oficiales, 40% de las víctimas de feminicidio de 2014 a 2017, tenían entre 21 y 30 años de edad, y en el 70% de los casos las mujeres fueron asesinadas en el ámbito público.

Las causas de muerte documentadas fueron: golpes, estrangulamiento, asfixia, quemaduras, envenenamiento, mutilación, agresiones con armas de fuego, entre otras. Del 2012 al 2016 solo se emitieron a nivel nacional 304 sentencias por feminicidio, sin determinar si estas fueron o no condenatorias.