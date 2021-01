Las frases más conmovedoras del discurso de Joe Biden como presidente de EE. UU.

El demócrata Joe Biden juró como el 46º presidente de Estados Unidos, e hizo un emotivo llamado a la “unidad” en una ceremonia marcada por la pandemia y la ausencia de su predecesor Donald Trump, que abandonó Washington unas horas antes rumbo a Florida.

Tras jurar como el presidente No. 46 de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, dio un discurso en el que llamó a la unidad para superar los problemas del país.

“Hoy es un día de historia y de esperanza”, dijo Biden en su discurso inaugural en el que hizo un llamado a la “unidad” del país y prometió ser el presidente de todos los estadounidenses, en una ceremonia marcada por la pandemia y la ausencia de su predecesor Donald Trump, que abandonó Washington unas horas antes rumbo a Florida.

Biden, de 78 años, juró el cargo ante el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, en una ceremonia solemne delante del Capitolio de Estados Unidos, un acto marcado por la pandemia y por las fuertes medidas de seguridad tras la toma de ese edificio el pasado 6 de enero.

Las frases más conmovedoras del discurso

“Hoy celebramos el triunfo, no de un candidato, sino de una causa, la de la democracia”.

“Los estadounidenses seguimos comprometidos con ser la nación que sabemos que podemos ser, hace tan solo unos días los fundamentos de la democracia se vieron golpeados tras el asalto al Capitolio”.

“La historia de EE. UU. no depende de uno de nosotros sino de todos nosotros, el pueblo.Tenemos que acabar con el supremacismo blanco y el terrorismo doméstico”.

“Haremos América segura para todos, la unidad es el camino hacia adelante. Compatriotas, EE. UU. tiene que ser mucho mejor de lo que hemos visto estos días”.

“Hoy Kamala Harris es la primera vicepresidenta de Estados Unidos. No me digan que las cosas no han cambiado”.

“Oportunidades, honor, respeto, y claro, la verdad. Como estadounidenses debemos elegir líderes que defiendan la verdad”.

“Entiendo que muchos tengan miedo, sobre sus trabajos y familias. La respuesta no es pelear entre nosotros, entre liberales y conservadores. Debemos abrir nuestra alma para mostrar tolerancia. Como decía mi mamá ‘sólo por un momento ponte en los zapatos del otro’”.

“Vamos a necesitar entre nosotros. Vamos a enfrentar esta pandemia como una nación. Vamos a salir de esto juntos”.

“Estados Unidos fue puesto a prueba y saldremos más fuertes. Lideraremos a través del poder del ejemplo. Mi primer acto como presidente será pedirles que me acompañen a superar esta pandemia. Sabemos que podemos”.

“Sufrimos un ataque a la democracia y a la verdad. Tenemos una crisis climática. Atravesamos una pandemia. Hay mucho que hacer y les prometo que seremos juzgados por cómo resolvimos todas estas crisis. Vamos a dominar esta etapa tan dura. Creo que lo lograremos y cuando lo hagamos abriremos un nuevo capítulo en la historia de Estados Unidos”.

“Les doy mi palabra de que siempre estaré ahí para ustedes, defenderé la democracia, nuestra constitución, a Estados Unidos. Sin pensar en el poder o en mi beneficio, sino en ustedes. Que sea esta la historia que nos guíe y que nos inspire. Que la democracia y la esperanza no mueran bajo nuestra guardia”.

“Los hijos y los hijos de nuestros hijos podrán decir que hicimos todo lo que pudimos y cumplimos con nuestro deber”, afirma Joe Biden, quien pronuncia un juramento: “Ante dios y ante vosotros, os prometo que siempre negociaré con vosotros, defenderé la Constitución y la democracia y lo daré todo por EE. UU.”.