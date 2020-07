Un enfrentamiento en el Congreso de Estados Unidos calentó los ánimos de varios congresistas como el republicano, Ted Yoho, a quien la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez acusó de haberla insultado. Esta fue la apasionada intervención de la joven política en contra de la violencia machista.

Fue un discur so de diez minutos. Un discurso poderoso que no dejó a nadie indiferente. Alexandria Ocasio-Cortez, congresista demócrata, intervino en la Cámara de Representantes de Estados Unidos para acusar a su colega republicano Ted Yoho de abordarla bruscamente en los escalones del Capitolio el pasado lunes, luego de un desacuerdo político que derivó en un acalorado enfrentamiento entre varios congresistas.

Según Ocasio-Cortez, Yoho empleó un insulto sexista contra ella durante la discusión, la llamó “fucking bitch” (puta perra); el republicano le ofreció excusas este jueves aunque negó haberla llamado así. “Estoy casado desde hace 45 años y soy el padre de dos hijas, soy muy consciente de mis palabras”, aseguró el republicano. Estas disculpas no convencieron al líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, que considera que Yoho debería ser sancionado por sus pares.

Pero un periodista de The Hill fue testigo de la escena, que provocó una poderosa intervención de la joven congresista demócrata de cerca de diez minutos contra la violencia machista. Según relató el periodista, Yoho reprochó a Ocasio-Cortez por unas declaraciones que vinculaban el aumento de la criminalidad en Nueva York a la pobreza agravada por la pandemia.

La acusó de estar “completamente loca” y de ser “repugnante”. Ella continuó su camino y el representante republicano la insultó con el término inglés “fucking bitch”, según el testigo.

Qué dijo Ocasio-Cortez

La respuesta de Ocasio-Cortez fue contundente: “No necesito que el congresista Yoho se disculpe. Está claro que no quiere hacerlo. Está claro que cuando se le da la opción no lo hace y no me voy a quedar despierta toda la noche esperando una disculpa de un hombre que no se arrepiente de insultar a las mujeres y de usar palabras abusivas contra mujeres”.

Y agregó: “Yoho mencionó que tiene una esposa y dos hijas. Yo soy dos años más joven que la hija más pequeña de Yoho. Yo soy la hija de alguien también. Mi padre, afortunadamente, no está vivo para ver cómo Yoho trató a su hija”, expresó con voz entrecortada.

“Estoy aquí porque tengo que demostrarles a mis padres que soy su hija y que no me criaron para aceptar el abuso de los hombres”, continuó.

Lo primero que le respondió Ocasio-Cortez al Yoho fue que “tener una hija no hace a un hombre decente. Tener una esposa no hace a un hombre decente. Tratar a las personas con dignidad y respeto es lo que hace a un hombre decente”, le dijo.

Luego, dijo que ella también era la “hija de alguien”. “Afortunadamente mi padre ya no está aquí para ver cómo el señor Yoho trata a su hija”, agregó. “No permitiré que el Congreso acepte estas excusas como legítimas”, reiteró.

Alexandria Ocasio-Cortez representa el rostro cambiante de Estados Unidos y la nueva generación de mujeres estadounidenses que hacen del actual Congreso de Estados Unidos, el más diverso y con un récord de mujeres, 113 entre representantes y senadoras.

“Esto no es solo un incidente, es cultural”, agregó Ocasio-Cortez, que habló de una cultura de aceptación de la violencia y del lenguaje violento contra las mujeres.

“Al usar ese lenguaje, delante de la prensa, dio permiso para que se use ese lenguaje contra su esposa, sus hijas, mujeres en su comunidad, y estoy aquí para alzar la voz y decir que eso no es aceptable”.

Dijo que los comentarios de Yoho no “fueron especialmente dolorosos o hirientes para mí” y recordó que tuvo que trabajar como camarera y viajar en el metro, por lo que “conozco las calles y este lenguaje no es nuevo para mí”.

“Me he encontrado antes con las palabras pronunciadas por Yoho y con hombres que las pronunciaban mientras me acosaban en restaurantes. He tenido que echar a hombres de bares que han usado el lenguaje de Yoho”.

La legisladora siguió hablando del peligro de que ese tipo de lenguaje se normalice. “Al hacerle eso a cualquier mujer, lo que hizo Yoho fue darles permiso a otros hombres para que se lo hagan a sus hijas”, añadió.