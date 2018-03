Las posibilidades de que el exespía ruso envenenado sobreviva serían muy pocas

-Redacción El Mundo

Las cosas no andan bien para el exespía ruso, Sergéi Skripal y su hija Yiulia. Desde que fueron envenenados el pasado 4 de marzo, en Salisbury, Wiltshire, su estado no ha dejado de ser crítico, como lo confirmó recientemente su sobrina, Viktoria Skripal, quien aseguró que ambos tienen muy pocas posibilidades de sobrevivir. Al parecer, los efectos del agente nervioso conocido como Novichok, utilizado durante el ataque, está muy avanzado.

La sobrina del exespía aseguró a la BBC: "De un 99% de posibilidades tengo quizás un 1% de esperanza. Lo que sea con tal de darle una posibilidad muy pequeña de supervivencia. Pero van a ser inválidos por el resto de sus vidas ". Además, agregó que nadie le ha notificado a la madre de Skripal sobre lo sucedido y aseguró: “Nuestra prioridad ha sido, en todo momento, proteger a nuestra abuela para que no se de cuenta del ataque”.

En este contexto es que se ha desatado una serie de expulsiones de diplomáticos rusos en diferentes países del mundo, que, según la primera ministra británica, Theresa May, es un fuerte mensaje a al gobierno de Putin. Sólo el pasado martes, 23 países expulsaron a 115 diplomáticos rusos. Según el periódico The Guardian, May aseguró: “no toleraremos sus intentos de burlar el derecho internacional, socavar nuestros valores o amenazar nuestra seguridad". Por su parte, la NATO también anunció que le quitaron la acreditación a siete miembros provenientes de Rusia.

Además de Skripal y su hija, otras 21 personas fueron enviadas inmediatamente al hospital. Esto se debe a la potencia del veneno utilizado, pues la sustancia hace parte de una especialidad de tóxicos poco conocidos fuera de Rusia y particularmente peligrosa. Según las primeras investigaciones, fue creada por científicos soviéticos en los años 1970-1980, surante el final de la Guerra Fría.

De acuerdo con The Guardian, este caso no es el único en territorio inglés. “A la de Skripal se suman, por lo menos, otras cuatro muertes sospechosas en el Reino Unido en las últimas décadas, siempre rodeadas por misteriosas circunstancias”.

Uno de los más reconocidos es el caso del exespía ruso Alexander Litvinenko, quien hace 12 años fue envenenado con polonio radiactivo, al ingerir una taza de té. Según expertos, otra de las sustancias más utilizadas por los rusos es el gelsemio, también conocida como jazmín de Carolina, una planta venenosa con la que mataron al millonario ruso Alexander Perepilitchny, de 44 años, en 2012. Inicialmente se pensó que su muerte había sido por causas naturales, pero análisis adicionales revelaron la presencia de una molécula relacionada con el gelsemio.

Moscú, por su parte, sostiene su inocencia, aludiendo al hecho de que no se ha presentado ninguna prueba irrefutable que demuestre su responsabilidad en el asesinato de Skripal y atribuyendo las acusaciones a un intento de desprestigiarlo. El exdirector del Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB), Serguéi Stapashin, aseguró en su momento: “Rusia tiene elecciones presidenciales pronto. Rusia ha sido acusada de todos los pecados mortales incluso sin esto (el caso del exespía). Dígame, ¿qué idiota en Rusia podría haber decidido hacer esto? ¿Dónde está la lógica?”