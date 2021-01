Las primeras damas más polémicas de EE. UU.

Desde Jacqueline Kennedy, Hillary Clinton, y Michelle Obama, aquí le contamos cuáles son las primeras damas más recordadas en la historia de Estados Unidos.

“Las primeras damas son mujeres modernas con problemas, alegrías, carreras, dudas, inseguridades y crisis modernas. Son esposas, madres trabajadoras y asesoras políticas que se transforman en celebridades internacionales por el simple hecho de elegir como esposo a quien sería el presidente”, escribió Kate Andersen Brower, autora de Primeras mujeres: la gracia y el poder de las primeras damas modernas de Estados Unidos. Desde Jacqueline Kennedy, Hillary Clinton, y Michelle Obama, aquí le contamos cuáles son las primeras damas más recordadas en la historia de Estados Unidos.

Melania Trump

Aunque a menudo pareció poco cautivada con la vida en la Casa Blanca, Melania Trump, de 50 años, la primera en su posición nacida en el extranjero en dos siglos, fue una discreta fuente de apoyo para el líder republicano. “Ella fue mucho más poderosa e influyente con su esposo de lo que el público sabe”, escribió la periodista de CNN, Kate Bennett. Tanto así, que en 2018 la primera dama pidió abiertamente que se despidiera a un asesor principal del presidente, y así se hizo.

Ver más: La despedida de Melania Trump: “Escojan el amor sobre el odio”

Melanija Knavs nació en abril de 1970 en Eslovenia, entonces parte de Yugoslavia. Su madre trabajaba en la industria de la moda y su padre era vendedor de automóviles. Estudió diseño y arquitectura antes de partir hacia Milán y París para iniciar su carrera como modelo. Eso la llevó a Estados Unidos en 1996, donde dos años después conoció a Trump.

Al principio, Melania no parecía estar de acuerdo con las aspiraciones presidenciales de su esposo. “Ella dijo: ‘Tenemos una vida tan grandiosa. ¿Por qué quieres hacer esto?’”, dijo en una entrevista al Washington Post. Melania finalmente se convirtió en la primera primera dama nacida en el extranjero desde Louisa Adams, la esposa inglesa de John Quincy Adams, quien fue presidente entre 1825 y 1829.

Ver más: Los secretos de Melania Trump que reveló su mejor amiga

Washington rápidamente sintió su llegada. Fue criticada por usar tacones en agosto de 2017 para visitar Texas devastada por una tormenta. Volvió al foco de la prensa por un viaje en junio de 2018 a la frontera entre Estados Unidos y México para visitar a niños migrantes en el uso una chaqueta estampada con la frase: “Realmente no me importa, ¿a ti?”. Sin embargo, su principal fortaleza como primera dama fue su capacidad para proyectar calma y compasión, a diferencia de su esposo, en temas como el COVID-19.

¿Qué hubiera hecho Melania cuatro años más en la Casa Blanca? “Creo que continuaremos viendo su trabajo para ayudar a las personas con adicción a los opioides y las tareas más tradicionales de la primera dama, la veremos menos en el escenario público”, dijo Brower antes de las elecciones presidenciales.

Michelle Obama

“Cuando la gente le pide a Michelle Obama que se describa a sí misma, ella no duda en decir que es la madre de Malia y Sasha. Pero antes de ser madre, o esposa, abogada o funcionaria pública, fue la hija de Fraser y Marian Robinson”, se lee en una publicación de la Casa Blanca. Para muchos, Michelle Obama fue un ejemplo de coraje y entereza. Fue la primera mujer de origen afroamericano en ocupar el cargo como primera dama (2009-2017). Es esposa de Barack Obama, 44º presidente de los Estados Unidos.

Ver más: “No tengo intención de presentarme a un cargo público, nunca”: Michelle Obama

Creció en el sur de Chicago, y es hija de Marian y Frasier Robinson. Estudió sociología y estudios afroamericanos en la Universidad de Princeton, y luego asistió a la Facultad de Derecho de Harvard. Al regresar a Chicago, trabajó Sidley & Austin donde se especializó en derecho de propiedad intelectual.

“Aún hay mucho que desconozco de América y de la vida, pero si de algo estoy segura es que sí me conozco a mí misma. Mi papá, Fraser, me enseñó el valor del trabajo duro, así como el de la palabra, y me enseñó a reír frecuentemente. Mi mamá, Marian, me mostró cómo pensar por mí misma y cómo usar mi propia voz. Ellos me ayudaron a ver el valor de nuestra historia, de mi historia”, se lee en el prefacio de su autobiografía.

Como primera dama estuvo involucrada en varias causas, en particular apoyando a las familias militares y luchando contra la obesidad infantil. Incluso ayudó a rediseñar los programas de alimentación escolar para garantizar una buena alimentación a los niños. Esto sin mencionar que Michelle Obama luchó por la salud, la educación, y los derechos de las niñas y mujeres; fue embajadora de la inciatica Let\’s Girls Learn con la que buscó eliminar las barreras para el acceso a la educación.

Jacqueline Kennedy

“Para el papel de primera dama, Jacqueline Kennedy aportó belleza, inteligencia y gusto cultivado. Su interés por las artes, publicitado por la prensa y la televisión, inspiró una atención a la cultura nunca antes evidente a nivel nacional”, así la describen algunos funcionarios de la Casa Blanca. Jacqueline Lee Bouvier nació el 28 de julio de 1929 en Southampton, Nueva York. Su padre, John, era un corredor de bolsa de Wall Street. Su madre, Janet, tenía antepasados de Irlanda e Inglaterra. Fue esposa de John F. Kennedy, 35° presidente de los Estados Unidos.

Ver más: Las cien mujeres que marcaron el último siglo según la revista TIME

En 1951, Jacqueline conoció a John F. Kennedy, un congresista de Massachusetts, que dos años más tarde le propuso matrimonio. Una de sus contribuciones más perdurables fue su trabajo para restaurar la Casa Blanca y proteger sus propidades. También estableció la Asociación Histórica de la Casa Blanca para recaudar fondos y brindar educación.

Aunque no solía hacer apariciones públicas, Jackie viajó con su esposo a Dallas en noviembre de 1963. Estaba sentada a su lado cuando John F. Kennedy fue asesinado. Después del funeral, se mudó Nueva York. En 1968 se casó con Aristóteles Onassis, 28 años mayor que ella y uno de los hombres más ricos del mundo. Viuda por segunda vez en 1975, Jackie trabajó como editora y participó en varios eventos artísticos. Murió en su apartamento de Nueva York el 19 de mayo de 1994, a la edad de 64 años.

Hillary Clinton

Antes de que su carrera en la política la llevara a postularse a las elecciones presidenciales de 2016 contra Donald Trump, Clinton fue senadora de 2001 a 2009, y secretaria de Estado en la administración de Barack Obama. En 1993 fue primera dama durante la administración de su esposo, Bill Clinton , 42º presidente de los Estados Unidos. “Nuestras vidas son una mezcla de diferentes roles. La mayoría de nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos para encontrar el equilibrio adecuado. Para mí, ese equilibrio es familia, trabajo y servicio”, dijo Clinton durante la campaña presidencial en 1992.

La abogada y política estadounidense nació el 26 de octubre de 1947 en Chicago, Illinois. En 1969 ingresó a la Facultad de Derecho de Yale. Hizo una pasantía con la defensora de los niños Marian Wright Edelman; en ese momento conoció a Bill Clinton. En 1978, el presidente Jimmy Carter la nombró miembro de la junta de la Corporación de Servicios Legales y Bill Clinton se convirtió en gobernador de Arkansas.

Cinco días después de convertirse en primera dama, Hillary fue nombrada para encabezar el grupo de trabajo del presidente sobre Reforma a la Atención Médica. Sin embargo, el proyecto nunca llegó a una votación en el Senado o la Cámara. Con todo y eso, la iniciativa dio pie para discutir el problema de los estadounidenses sin seguro.