Colombia, Perú y Ecuador se reunirán hoy para tratar la crisis migratoria venezolana

“Las restricciones solo generan más migración ilegal”: director de Migración Colombia

Jesús Mesa

Luego de que la semana pasada más de 5.000 venezolanos ingresaran en un solo día al Perú, el gobierno de ese país tomó una decisión drástica. A partir del pasado sábado, cualquier migrante que busque cruzar la frontera a ese país tendrá que presentar su pasaporte, un documento que la mayoría no tiene. Muchos de ellos, debido a esta decisión, quedaron en un limbo migratorio, pues las puertas se les cerraron después de un largo viaje.

Perú es el segundo país de la región con mayor número de inmigrantes venezolanos, 400.000, según datos oficiales. Ecuador, tercero con 200.000, también afirmó que exigiría el documento de viaje, aunque el pasado viernes la decisión fue anulada por un tribunal de ese país. Sin embargo, esta toma de decisiones por parte de ambos países tomó por sorpresa a Colombia, que ante la gravedad de la situación convocó a una reunión este lunes para tratar esta crisis migratoria.

En entrevista con El Espectador, Christian Kruger, director de Migración Colombia, autoridad migratoria en el país, habló sobre lo que espera de esta reunión, en la que les propondrá que se planeen soluciones conjuntas y coordinadas para tratar con la denominada diáspora venezolana.

¿El anuncio de Perú y Ecuador los tomó por sorpresa?

Sí, fue de un día para otro. Lo que vemos es que la gente piensa que por esto los migrantes se van a quedar acá, pero yo no lo creo tan así. Lo que veo es que se va a incrementar la inmigración irregular. Lea también: Perú comienza a exigir pasaporte a los venezolanos

¿Por qué Colombia se opone?

Sabemos que este es un fenómeno que no es responsabilidad ni de Ecuador ni de Perú, pero tampoco es de Colombia. Cuando se presenta esta clase de situación, la forma adecuada de atenderlos es de manera coordinada, porque cualquier decisión que tome Colombia en un futuro puede afectar a los demás países. La restricción migratoria no va a parar la migración y eso es lo que queremos que los países de la región vean.

¿Después de este anuncio se ha visto un incremento en la entrada de migrantes a Colombia?

No hemos visto un incremento considerable de migrantes venezolanos por los dos pasos fronterizos con Ecuador. La cifra de ingresos está exactamente igual, la cual es muy pequeña, más o menos de cien personas diarias. Sin embargo, sí hemos visto que el número de salidas por esos sitios se ha disminuido en un 30 %, cuando la lógica indica que debería ser al revés. La razón es que muchos migrantes están ingresando a Ecuador de manera ilegal, pues la exigencia del pasaporte no sirve, porque está generando que no pasen por los sitios autorizados.

¿Que se espera de esta reunión entre Colombia, Perú y Ecuador?

Queremos manifestarles nuestro interés de tomar medidas conjuntas y buscar soluciones a largo plazo. Inicialmente están Ecuador y Perú, países que sienten de primera mano el impacto, pero el tema no es solamente de estos tres, sino que es de toda la región. Porque en la medida en que todos trabajemos de manera conjunta y organizada la podremos atender de la mejor manera. Porque mientras esté Nicolás Maduro en Venezuela, la migración se va a seguir presentando.

¿Cuáles problemas trae esta migración irregular de la que habla?

Pues, en primer lugar, no sabemos el número de la población extranjera en nuestro país, algo que dificulta la toma de decisiones en materia de políticas públicas. En segundo lugar, en materia de seguridad, en el caso de que un migrante cometa un crimen puede que no sea identificado y, por ende, no pueda ser judicializado. En cuanto a la salud, si no tenemos identificada a una persona es difícil que alguien asuma su gasto para el sistema de salud.

¿La experiencia colombiana puede ser replicada en la región?

Sí, precisamente es por eso que estamos convocando a la reunión, porque tenemos una experiencia de más de dos años en esta situación con Venezuela. La experiencia nos ha demostrado que a veces uno piensa que tomando medidas restrictivas va a disminuir la migración; pero el efecto es contrario, pues lo que termina generando es una migración irregular. Queremos transmitir esa experiencia para que la analicen, la revisen y de esa manera estoy seguro de que podremos trabajar en conjunto para lidiar con este fenómeno, porque la proyección es que esto va a seguir.

¿Cuáles prácticas cree usted que se pueden replicar?

El tema del Permiso Especial de Permanencia (PEP) ha sido un ejercicio exitoso y efectivo y le voy a contar por qué. Gracias al PEP, el venezolano que llegue a Colombia y consiga un empleo podrá aportar al sistema de seguridad social del país. Además, con este permiso se reduce la informalidad, y los venezolanos pueden entrar a competir con los trabajadores colombianos en igualdad de condiciones. Otra ventaja es que, por ejemplo, los menores que ingresen al país pueden estudiar. Esto es un fenómeno a largo plazo y por eso tenemos que pensar soluciones largo plazo.

¿Ha aumentado el número de solicitudes del PEP en el país?

Sí, claro. En las primeras fases del PEP, 1 y 2, otorgamos 182.000 permisos. Y después del censo RAMV, superamos los 230.000. Con esta última etapa, en la que esperábamos regularizar a los más de 820.000 venezolanos que hay en el país, hemos visto un gran interés, tanto que tocó aplicar una especie de pico y placa para evitar congestiones. De hecho, todos aquellos que se registraron en el censo, el cual se hace al momento de ingresar al país, tienen tiempo de pedir el PEP hasta el 2 de diciembre de este año.

¿Ha habido algún cambio en la política migratoria con la llegada del nuevo Gobierno?

No, pues a medida que crece la migración este fenómeno se vuelve más importante. Así como el gobierno Santos, el gobierno Duque tiene este fenómeno dentro de sus prioridades. De hecho, en este Gobierno nacen estas ideas de regionalizar la diáspora, de crear fondos comunes para tratar esta situación. Hoy el pueblo venezolano necesita de nosotros, no solo de los colombianos, sino de toda la región. Ojalá nunca pase, pero en un futuro puede que seamos nosotros los que necesitemos ayuda de otro, como sucedió hace 20, 30 o 40 años.

