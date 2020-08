Lavarse las manos, un lujo que no se puede dar Zimbabue

View this post on Instagram

#ElMundoNoEsComoLoPintan: Zimbabue y las patrullas de mujeres que salvan elefantes. En esta nueva entrega de la serie de la otra cara de África, que busca mostrar el lado positivo de este continente, viajamos a Zimbabue, país done las mujeres, a pesar de tener problemas y heridas, han salido a defender a los elefantes de los cazadores furtivos. Diseño: @divisionbell28 #Africa #Sudafrica #elefantes🐘 #Zimbabue #Animales #Cazadores #Mujeres #SalvarAnimales #ElEspectador