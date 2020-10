El líder de la oposición venezolana alertó sobre la reactivación de los flujos migratorios tras el levantamiento de las cuarentenas en la región.

La lucha de Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente de Venezuela, no es contra Nicolás Maduro, sino contra el tiempo. El político, que el 23 de enero de 2019 reclamó la presidencia del país y se convirtió en la voz cantante de la oposición, no se deja vencer por el desánimo y el cansancio tras 21 meses de lucha en contra del gobierno de Nicolás Maduro. En diálogo con El Espectador, Juan Guaidó habla de la relación con Donald Trump, la reactivación de los flujos migratorios y de la necesidad urgente de unión.

¿Qué piensa del fallo del Tribunal de Apelación de Inglaterra que paralizó la cesión de las reservas venezolanas de oro?

El oro sigue protegido, no está en las garras de la dictadura y lo que pide el Tribunal es una aclaratoria al gobierno británico sobre a quién reconoce de iure y de facto. La consulta al gobierno británico no nos preocupa porque contamos con el respaldo del primer ministro, Boris Johnson, y de la Comunidad Europea.

¿En qué consiste la consulta que está proponiendo para los próximos meses?

Tenemos una dictadura, un Maduro acusado de crímenes de lesa humanidad, un régimen que tortura, asesina, persigue y usa a paramilitares armados en contra del pueblo. La consulta es un mecanismo para mover a los venezolanos y articular a todos los actores en el país (empresarios, maestros, Iglesia, diáspora) para lograr la transición. Maduro no puede resolver nada, el 93 % no tiene agua, no hay gas, no hay gasolina, pero sí ganas de luchar.

La oposición le apostó todo a Donald Trump, ¿y si pierde el 3 de noviembre?

Tenemos una política bipartidista de cara a EE. UU. nos han respaldado los dos partidos, le agradezco al presidente Donald Trump todo lo que ha hecho por Venezuela, en nombre de la libertad. No hay en la historia de América un dictador señalado de crímenes de lesa humanidad, narcotráfico y terrorismo. EE. UU. está claro en eso, y de cara a su elección que sean los estadounidenses los que decidan.

¿La violación de derechos humanos en Venezuela incluye a ciudadanos colombianos residentes en el país?

Hay varios ángulos de estos crímenes de lesa humanidad. El Eln y las disidencias de las Farc tienen presencia en el llamado Arco Minero con la anuencia de Nicolás Maduro. El informe no incluye lo que pasa allí, que son crímenes en contra de la humanidad. Esto sin hablar del ecocidio y el etnocidio, y todo lo que hay alrededor de esta actividad ilícita. Las violaciones recaen en los organismos del Estado, ejercida por las Fuerzas Armadas Especiales (Faes) y Maduro, entre otros. Presumimos que a estos grupos se les podría señalar como actores en esas violaciones.

Ejemplos internacionales muestran que las sanciones internacionales provocan un efecto adverso: el régimen castigado se aferra más al poder y los que pagan son los ciudadanos. ¿Cómo han afectado las sanciones económicas a los venezolanos?

Lo que debemos preguntarnos es por qué Maduro sigue ahí y qué más falta. Estas sanciones son uno de los mecanismos que tiene la comunidad internacional para presionar a regímenes como el de Maduro, son necesarias, pero insuficientes. Sigue ahí aislado y débil, pero ahí está.

¿Qué falta?

Critico de manera constructiva, por qué no se reforma la Carta Interamericana de Derechos Humanos; cómo teniendo estas herramientas no se usan a plenitud para detener la violación de derechos humanos en Venezuela. Pero hay otro mecanismo: el TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) o la responsabilidad de proteger a los pueblos víctimas de crímenes de lesa humanidad de la ONU. Hay muchos mecanismos, es muy limitado hablar de las sanciones económicas solamente.

¿Y por qué Maduro sigue ahí?

Porque ha decidido asesinar a la alternativa democrática, tener más de 400 presos políticos, aliarse con las disidencias de las Farc y el Eln, tener nexos con Hezbolá, importar gasolina de Irán, al que le pagan con oro manchado de sangre. Estamos en una dictadura brutal que ha tratado de sembrar a través de sus fuerzas armadas, Faes, que según el informe de la ONU ha asesinado en los últimos seis meses a 2 mil personas para generar terror. Eso es lo que pasa en Venezuela, pero también que a pesar de eso la gente sigue protestando, solo en un día 74 manifestaciones. No nos rendimos.¿Maduro es un problema regional?

La situación del país es tan grave, que ya afecta a países vecinos como Colombia, en donde se ven las consecuencias: 1’5 millones de inmigrantes, estamos a punto de superar a Siria, que está en un conflicto. Lo que representa Maduro es gravísimo, no solo por la migración, sino su vinculación con narcotráfico y terrorismo.

¿Cuál es la situación de los retornados que estaban varados en la frontera?

Ha sido un drama familiar y personal para más de 84 mil venezolanos que trataron de retornar al país por la crisis de la pandemia, fueron tratados de bioterroristas, se les aisló y eso explica la actitud de la dictadura con el ciudadano. ¿Cómo tratar a un compatriota de bioterrorista?

¿Cómo están los flujos de migrantes en este momento?

Una vez se levantaron las restricciones, y las economías tratan de reactivarse, los venezolanos comenzaron a salir de nuevo para intentar buscar una forma de sustento. Una persona por cada familia tiene que buscar cómo ganarse la vida y volvieron a salir. Volvemos a ver ese flujo de migrantes. ¿Cómo afecta la caída de las remesas a los venezolanos?

Un profesor en Venezuela gana entre US$1,4 y US$1,8 al mes; según la ONU, menos de US$1,9 al día es pobreza extrema, eso no gana un venezolano... Hoy muchas familias dependen de las remesas y eso ha caído mucho lo que afecta la subsistencia de los venezolanos.

¿Nos están diciendo la verdad del COVID-19 en Venezuela?

No hay forma de saber las cifras oficiales, no tienen la capacidad de hacer pruebas. La tasa de mortalidad en el sector salud es menos del 0,7 % en Colombia, en Venezuela la tasa de mortalidad del sector salud es del 30 %. Superamos el promedio de Latinoamérica y eso es porque si el 93 % de hogares no tienen agua potable, 54 % de los hospitales no tienen agua potable por tubería, se le suministra agua por cisternas y otros mecanismos. Si lo principal para prevenir el COVID-19 es lavarse las manos y no hay agua...¿Hay escasez de personal sanitario?

Es una tragedia, una emergencia preexistente. Uno de los principales talentos humanos que ha emigrado es el sector salud. Esta es una situación bien compleja.

Maduro dice que sí habrá elecciones el 6 de diciembre, ¿qué pasará con un proceso tan polémico?

Eso hoy ya no puede ser catalogado como elección, esto no será reconocido ni tampoco los actos que salgan de una Asamblea que se forme de un proceso ilegítimo como ese. Eso aísla aún más al régimen de Maduro, complejiza la situación, la dictadura sigue cavando un hoyo porque no hay condiciones para una elección.¿Cuáles son las condiciones mínimas para ir a elecciones?

Es difícil explicar la crisis política tan dura en mi país: lo básico en un proceso electoral es el derecho a elegir y ser elegido. Bueno, eso no se cumple, la dictadura amenaza, secuestra partidos, amenaza con cárcel, inhabilita candidatos… no tiene sentido. La dictadura me ha inhabilitado siete veces y no podría ser candidato. No puede ser el gobierno el que seleccione a los candidatos. La solución a la crisis es cronograma de elecciones parlamentarias y presidenciales; el árbitro electoral, además, es la misma magistrada que inhabilitó a la Asamblea Nacional, y la observación internacional… ninguna condición lo reúne el fraude planteado para el 6 de diciembre.

¿Alguna vez la oposición llegará a la unidad que reclaman los venezolanos?

Es injusta la percepción de no unidad. Incluso Henrique Capriles, que había dicho que se podría participar en las elecciones ya dijo que no; son 47 partidos políticos los que coinciden en que no hay condiciones electorales, entonces estamos movilizados en el mismo objetivo: la necesidad de la unidad para enfrentar a Maduro. La unión es un trabajo constante en Venezuela.