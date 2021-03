Ley de menstruación digna impulsará la educación sexual en Michoacán, México

El Congreso de Michoacán aprobó la Ley de Menstruación Digna, que establece que tendrá que fomentarse la educación menstrual y se facilitará el acceso gratuito a los productos de gestión menstrual.

En una conferencia de prensa, el diputado del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Antonio Madriz, promotor de la iniciativa, señaló que esta ley tendrá impacto en al menos 1,5 millones de mujeres, niñas, personas menstruantes y no menstruantes.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), una de cada cuatro mujeres en el mundo menstrúa cada mes entre dos y siete días, lo cual supone que tienen sangrado durante siete años completos de su vida. En México hay más de 64 millones de mujeres en edad reproductiva y, en condiciones normales, gastan entre 425 y 1.220 pesos (19,98 y 57,18 dólares) anuales en estos productos, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor.

Esfuerzos ene Latinoamérica

La ley es la primera que se concreta en México, sin embargo, no es el único esfuerzo al respecto en América Latina.

El año pasado, en Argentina, el municipio de Morón aprobó una ordenanza municipal para el acceso a información relativa a la gestión menstrual y la provisión gratuita de productos de gestión menstrual. Además, en mayo de 2020 se presentó una iniciativa de ley para impulsar la educación sexual y enfocarla en erradicar los prejuicios y la violencia relacionada al ciclo menstrual y concienciar respecto de los trastornos de la salud menstrual.

Colombia fue el primer país en Latinoamérica en eliminar el IVA a toallas higiénicas y tampones; y ahora busca la exención a la copa menstrual. En México, el pasado 13 de agosto, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una iniciativa de ley para promover la menstruación digna para mujeres, hombres trans y personas no binarias menstruantes. La idea es que exista reparto gratuito de toallas femeninas, tampones y copas menstruales.

Mejorar el futuro

Anahí Rodríguez, portavoz de Menstruación Digna, aseguró que esta iniciativa ayudará a que en un futuro en todo el país las mujeres puedan adquirir productos para la menstruación, debido a que por su condición socioeconómica algunas de ellas no tienen acceso.

“A diferencia de otros productos exclusivos para un solo género, su uso no es opcional, y la falta de políticas sociales que proporcionen su acceso libre y gratuito demuestran que esta carga impositiva representa una discriminación directa y atenta contra la igualdad sustantiva de las mujeres”, afirmó.

Lisel Lifshitz, representante de la asociación Mujeres Aliadas, lamentó que iniciativas como quitar el IVA a productos menstruales no avancen debido a los intereses económicos que hay detrás. “Una tasa cero involucra perder 3.500 millones de pesos (164 millones de dólares) por impuestos y por eso no avanza este tipo de iniciativas, pero eso no quiere decir que renunciaremos a que exista una política pública, es muy necesaria”, puntualizó.