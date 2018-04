Líderes del mundo reaccionan ante el encuentro entre Coreas

El presidente estadounidense Donald Trump fue uno de los primeros en saludar este viernes la cumbre entre los líderes de Corea del Norte y del Sur, aunque dijo que "el tiempo dirá" si los resultados fueron buenos.

"Tras un año furibundo en lanzamientos de misiles y pruebas nucleares, está teniendo lugar un histórico encuentro entre Corea del Norte y del Sur", tuiteó Trump, luego que los respectivos mandatarios Kim Jong Un y Moon Jae-in acordaran buscar un tratado de paz permanente y la completa desnuclearización de la península.

En tweet, el presidente escribió "¡FIN DE LA GUERRA DE COREA! ¡Estados Unidos, y todo su GRAN pueblo, deberían estar muy orgullosos de lo que está ocurriendo hoy en Corea!".

KOREAN WAR TO END! The United States, and all of its GREAT people, should be very proud of what is now taking place in Korea!