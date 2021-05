Ich habe heute mit MdB von 4 Fraktionen einen Brief an Präsident @IvanDuque geschrieben und ihn gebeten, umgehend für ein Ende der #Polizeigewalt in #Kolumbien zu sorgen und die Vorfälle aufzuklären.#SOSColombiaDDH, #ParoNacional, @PoliciaColombia https://t.co/aDTohyImAm