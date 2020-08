Los vientos poderosos de Laura se aproximan a Texas y a Louisiana, Estados Unidos. Esto es lo que tiene que saber sobre este poderoso huracán que se va acercando a la categoría 5 y que tocará tierra entre el miércoles y el jueves.

El huracán Laura, el primer gran huracán de la temporada de 2020, se sumó a la lista de preocupaciones de los estados del sureste estadounidense que ya deben afrontar la pandemia de coronavirus y sus efectos catastróficos en la economía y en la estructura hospitalaria local.

El miércoles, Laura se acercó con velocidad y fuerza a las costas de Louisiana y Texas como un huracán extremadamente peligroso de categoría 4, obligando a centenares de miles de personas a evacuar y a protegerse de las crecidas.

La intensificación de este huracán en las últimas 24 horas ha preocupado a las autoridades, que temen que, de no haber una evacuación adecuada, el país pueda presenciar una nueva catástrofe.

¿Dónde está Laura y cuándo llegará a Estados Unidos?

Laura pasó el lunes como tormenta tropical por Cuba, donde dejó intensas lluvias, fuertes marejadas y algunos daños. Poco antes había pasado sobre la isla La Española, que comparten Haití y República Dominicana, dejando 25 muertos.

Ahora se espera que toque tierra en Estados Unidos, cerca de la frontera entre Texas y Louisiana, entre el miércoles por la noche y el jueves por la mañana. Después de pasar por estos dos estados, el huracán Laura se moverá por Arkansas hacia la mitad del valle de Mississippi.

¿Qué tan grave es?

Las autoridades han sido enfáticas en que este huracán tiene una fuerza “insuperable” que puede generar un gran daño a su paso, pues avanza con vientos de 230 km/h y se espera que incremente en las próximas horas.

Los meteorólogos predicen que Laura causará olas de entre 4,5 y 6 metros por encima del nivel normal. Para ponerlo en perspectiva, en 2005, el huracán Katrina provocó olas de entre 6 y 8 metros altura. Sin embargo, cuando Katrina tocó tierra era considerado de “categoría 3”. El huracán Laura ya es de categoría 4.

“Si está en la zona de peligro de Laura, debe irse de inmediato”, advirtió el Centro Nacional de Huracanes el miércoles en la tarde.

El ojo del huracán estaba a 250 km al sur de la ciudad costera de Lake Charles, en el estado de Luisiana, conocida por sus grandes centros de refinado de petróleo. Los habitantes de la zona abandonaron el lugar en autobuses tras recibir una orden de evacuación obligatoria por el riesgo de inundaciones.

Más de 100 plataformas petrolíferas en el golfo de México fueron evacuadas como medida de precaución.

Se prevé, sin embargo, un "debilitamiento rápido de Laura una vez toque tierra", indicó el NHC, que también advirtió de lluvias de entre 130 y 250 milímetros, con algunos picos de casi 400 mm en el oeste de Luisiana y el este de Texas.

¿Y la pandemia?

Angela Jouett, que dirige la operación de evacuación en Lake Charles, Louisiana, dijo que se habían dispuesto nuevos protocolos debido a la pandemia de coronavirus.

"Las personas que entran (a los centros de evacuados) se rocían las manos con desinfectante", tienen "controles de temperatura" y mantienen una distancia física de dos metros.

El gobernador Abbott -cuyo estado sufre una importante ola de contagios de COVID-19- instó a aquellos que pudieran pagarlo a refugiarse en hoteles y moteles “para aislarse”.

En Nueva Orleans, devastada en 2005 por el huracán Katrina, de categoría 5, el histórico Barrio Francés se vació de turistas, se apilaron sacos de arena frente a puertas y ventanas, y se protegieron los edificios de arquitectura colonial con chapas de madera.

"No me preocupa que el agua entre con la tormenta, me preocupa la lluvia y que las bombas no funcionen, y eso es lo que causará las inundaciones", dijo a la AFP Robert Dunalp, propietario de un comercio, que no olvida Katrina, que dejó 1.000 muertos y enormes daños.

¿Por qué está pasando esto?

Con las condiciones adecuadas, según los expertos, una tormenta tropical puede convertirse en huracán en cuestión de horas. Ese fue el caso de Laura.

El meteorólogo Michael Guy le dijo a CNN que para que una tormenta cambie a huracán de la manera en la que lo hizo Laura se necesita que el agua del océano esté tibia y que los vientos superiores estén calmados para no interrumpir la actividad de la tormenta eléctrica.

“Un huracán necesita una forma de ventilación, al igual que el motor de un automóvil, para poder seguir procesando todo el combustible del agua tibia y usarlo para fortalecer la tormenta”, señaló en CNN.

Este proceso de intensificación está pasando con mucha más frecuencia debido a que las aguas ahora son más cálidas debido al cambio climático que calienta los océanos.