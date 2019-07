Lo que se sabe de la captura de un barco petrolero británico por Irán

El petrolero británico Stena Impero, con 23 tripulantes a bordo, se encuentra retenido hoy en el puerto iraní de Bandar Abas tras ser capturado el viernes por la Guardia Revolucionaria en el estrecho de Ormuz.

Su captura, cuando se dirigía desde Emiratos Árabes Unido a Arabia Saudí, ha abierto una nueva crisis diplomática entre Teherán y Londres que agrava la ya elevada tensión en el golfo Pérsico, escenario de numerosos incidentes en los últimos meses.

Estas son las cinco claves para entender la detención:

La Guardia Revolucionaria iraní anunció el viernes que había capturado un petrolero británico debido a que no cumplió con las leyes de navegación marítima al cruzar el estrecho de Ormuz.

Una flotilla dependiente de la Armada iraní interceptó al Stena Impero a petición de la Organización de Puertos y Navegación de la provincia iraní de Hormozgan, según el comunicado de este cuerpo militar de elite.

La naviera Stena Bulk explicó que perdió el contacto con el petrolero, de 30.000 toneladas, sobre las 15.00 horas GMT, después de recibir el aviso de que varias embarcaciones y un helicóptero se acercaban al buque.

El director de la Organización de Puertos y Navegación de la provincia de Hormozgan, Alahmorad Afifipur, informó el sábado de que el Stena Impero colisionó con un barco de pesca, que lanzó señales de alarma pero no recibió respuesta, por lo que está siendo investigado.

Fuentes cercanas al caso, citadas por la agencia Tasnim, indicaron que fue apresado por apagar su localizador GPS; entrar en el estrecho por la ruta sur, que es la vía de salida; y por no responder a las advertencias de la Organización de Puertos y Navegación.

El pasado 4 de julio, la Marina británica detuvo cerca de la costa de Gibraltar al superpetrolero iraní Grace 1 al sospechar que transportaba crudo a Siria, país bajo sanciones de la Unión Europea.

La Corte Suprema de Gibraltar extendió ayer por treinta días más el periodo de detención del Grace 1, pese a que Irán ha asegurado que el superpetrolero no se dirigía a Siria.

El líder supremo de Irán, Alí Jamenei, calificó este suceso el pasado martes de "acto de piratería marítima" y advirtió de que su país respondería "en el momento apropiado" al Reino Unido, como ya habían hecho altos mandos de las Fuerzas Armadas.

El ministro de Exteriores británico, Jeremy Hunt, denunció como "inaceptable" la captura del Stena Impero y adelantó que mantiene contactos diplomáticos con Teherán, así como con aliados internacionales, para tratar de resolver la situación.

Hunt advirtió de que puede haber "graves consecuencias" si la situación no es resuelta "rápidamente", aunque precisó que apuestan por la vía diplomática y no por opciones militares.

1/2 Yesterday's action in Gulf shows worrying signs Iran may be choosing a dangerous path of illegal and destabilising behaviour after Gibraltar’s LEGAL detention of oil bound for Syria.