Lo que se sabe de la youtuber que protagonizó el último tiroteo en EE.UU.

Antes de ir a las instalaciones de You Tube y abrir fuego contra los trabajadores del portal de videos, Nasim Najafi Aghdam, había sido reportada como desaparecida por sus padres. Llevaban dos días sin saber nada de ella.

La joven de 39 años era una youtuber más. Tenía cuatro canales en la plataforma y en ellos, la joven de origen iraní, subía videos en farsi, turco e inglés, gran parte de ellos, en ontra de la violencia contra los animales y a favor del veganismo.

La relación amistosa entre la atacante y You Tube se empezó a avinagrar a comienzos de 2018. En enero, Aghdam utilizó las redes sociales y su portal web para para quejarse de la supuesta censura que You Tube estaba ejerciendo en contra de sus videos.

“No hay libertad de expresión en el mundo real y vas a ser suprimido por decir la verdad si no tienes apoyo del Sistema. Los videos de algunos usuarios están siendo filtrados y relegados, para que la gente apenas pueda vernos” se puede leer en su portal web.

El pasado 18 de marzo, la joven reiteró su queja a través de Instagram, donde dijo que sus contenidos estaban siendo afectados por las políticas internas de You Tube, que recientemente ha ajustado su algoritmo para evitar la propagación de material extremista. Para Aghdam, lo único que hacían las nuevas era afectar la cantidad de visitas en su portal y la cantidad de ingresos que percibía gracias a sus videos.

Los productores de contenidos en You Tube puden recibir dinero a través de los anuncios que parecen en la página pero la plataforma puede decidir si suspende ese beneficio.

“No hay oportunidades de crecimiento equitativas en You Tube ni en ningún otro portal para compartir videos, tu canal va a crecer solo si ellos quieren”, escribió la joven iraní cuyas cuentas en redes sociales han sido bloqueadas tras el ataque en el que ella misma terminó por quitarse la vida.

Aunque todo el contenido que Aghdam subió a You Tube ha sido bloqueado por “graves violaciones” a las políticas del portal, algunos usuarios han reproducido sus mensajes antes de ser eliminados:

Attack inside #YouTube office in #SanBruno by NASIM AGHDAM seems directed at the company because she states her videos are being censored, hear and see her explain: pic.twitter.com/HvIKCPgaJU