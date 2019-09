Lo que se sabe del ataque con drones a refinerías de Arabia Saudita

redacción internacional

Pese a que no existe una amenaza inminente de escasez de crudo, la reacción de los mercado mostraba el temor a un escalada militar entre Estados Unidos e Irán, después de que Washington acusara a Teherán de los ataques con drones a refinerías de Arabia Saudita.

Los bombardeos fueron reivindicados por rebeldes hutíes de Yemen, que se enfrentan desde hace cinco años a una coalición militar liderada por Arabia Saudita y cuentan con el respaldo de Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que estaba dispuesto a responder. Este lunes Rusia, China y la Unión Europea exhortaron a ambos países a la moderación.

"En ausencia de una investigación incuestionable que permita sacar conclusiones, no es quizás juicioso imaginar quién debe ser considerado responsable", declaró en Pekín la portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores,Hua Chunying, que llamó a las dos partes a "hacer prueba de moderación y preserven juntas la paz y estabilidad en Oriente Medio".

También Rusia, que como China es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, llamó "a todos los países a abstenerse de toda acción o conclusión apresurada que pueda agravar la situación".

El ataque "constituye una amenaza real para la seguridad regional", afirmó por su parte la portavoz de la diplomacia europea, Maja Kocijancic, que también urgió a la "máxima moderación".

Esto es lo que ha pasado tras los ataques

Trump dice que EE. UU., está "cargado y listo" para responder

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que está "cargado y listo" para responder al ataque contra refinerías saudíes y dijo que, aunque cree saber quién es el "culpable", está esperando la respuesta de Riad para saber cómo proceder. "El suministro de petróleo de Arabia Saudita fue atacado. Hay razones para pensar que sabemos el culpable, estamos cargados y listos, pendientes de verificación, pero estamos esperando a oír del reino sobre quién creen que fue la causa de este ataque, ¡y bajo qué términos procederíamos!", manifestó Trump en Twitter.

Esta es la respuesta más dura de Trump a lo ocurrido el sábado en Arabia Saudita, donde dos refinerías de la petrolera estatal Aramco, clave para el abastecimiento mundial de crudo, fueron atacadas con diez drones, causando una reducción de cerca del 50 % de su producción.

¿Irán está tras ataque a refinerías saudíes?

Los servicios de Inteligencia de Estados Unidos aseguran que Irán está detrás de los ataques a las refinerías saudíes del pasado sábado, indicaron medios estadounidenses que citan a funcionarios no identificados. Irán lanzó casi una docena de misiles de crucero y más de 20 aviones no tripulados desde su territorio en el ataque, dijo a ABC News un alto funcionario de la administración Trump. "Fue Irán. Los hutíes están reclamando crédito por algo que no hicieron", dijo ese mismo funcionario sobre los rebeldes yemeníes que se han atribuido la autoría de los ataques.

Irán rechaza acusaciones de EE. UU.

El Ministerio de Exteriores de Irán rechazó de nuevo las acusaciones de Estados Unidos sobre su implicación en los recientes ataques en Arabia Saudita, así como un posible encuentro entre los presidentes de ambos países. "Estas acusaciones son inaceptables y completamente infundadas", dijo el portavoz de Exteriores, Abas Musaví, en rueda de prensa sobre los ataques con drones del sábado a dos refinerías de la petrolera saudí Aramco.

EE. UU. ofrece sus reservas de petróleo para garantizar el suministro mundial

El Gobierno del presidente de EE. UU., Donald Trump, ha anunciado que sus reservas de petróleo de emergencia podrán ser usadas, si es necesario, para garantizar el suministro mundial, impactado por los recientes ataques contra refinerías saudíes. La portavoz del Departamento de Energía, Shaylyn Hynes, dijo el domingo a Efe que EE. UU. "está preparado para utilizar sus reservas estratégicas de petróleo si resulta necesario con el fin de compensar cualquier interrupción en los mercados petroleros como resultado del acto de agresión" en Arabia Saudita.

Los hutíes amenazan con más ataques

Los rebeldes hutíes del Yemen advirtieron que pueden lanzar "en cualquier momento" más ataques como el del pasado sábado contra refinerías de la petrolera saudí Aramco y han pedido a los ciudadanos extranjeros que se retiren de sus plantas si no quieren verse involucrados en ellos. "Advertimos a las compañías y extranjeros de que no permanezcan en las plantas que han sido objeto de nuestros ataques porque todavía están al alcance de nuestros disparos y pueden ser atacadas en cualquier momento", alertó en su cuenta de Twitter el portavoz militar hutí, Yahya Sarea.