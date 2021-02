Lo que se sabe del joven peruano, Silvano Oblitas, que habría sido lanzado de un puente

Janet Cántaro Tolentino solicitó ayuda al Ministerio del Interior para identificar si el hombre que fue lanzado de un puente es su hermano.

Luego de que en redes sociales circuló un video que muestra cómo dos personas lanzaron a un hombre desde un puente, la peruana Janet Cántaro Tolentino solicitó ayuda al Ministerio del Interior y al canciller Allan Wagner para identificar si esa persona se trata de su hermano.

Silvano Oblitas Cántaro Tolentino, de 19 años, viajó a colombia el 25 de enero para comprar ropa y hacer un negocio. “Fue con el motivo de traer mercadería, ropas. Se llevó el monto de cinco mil soles para comprar ropa y traer a Perú”, dijo Janet Cántaro al diario El Correo. “Se nota claramente que es él, por su voz y su ropa”, agregó. En el video se escucha cuando el joven dice: “Soy de Perú”, mientras los hombres lo intimidan.

Su hermana explicó que Silvano conoció a un extranjero, al parecer colombiano, en el mercado mayorista. Él fue quien habría convencido a Silvano de viajar a Colombia para comprar ropa. “Janet Cántaro aseveró que el colombiano habló con ella desde el celular de su pariente y le dijo que todo estaba bien, que no se preocupara”, se lee en una publicación de El Correo.

Ella dice que su hermano fue estafado. La última vez que supo de él fue el 10 de febrero cuando hablaron por teléfono. Silvano Oblitas se encontraba en Medellín. “Me dijo Janet, por favor, me quedé sin nada acá. Envíame dinero, por favor. Eran las 8 p.m. Le dije que mañana en la mañanita le depositaba, que me mande la cuenta que iba a hacer lo posible. Al día siguiente ya no se conectó. Le escribí, le llamé y ya no contestaba el teléfono”.

Janet Cántaro presentó una denuncia por la desaparición de su hermano ante la División de Criminalística de Huánuco (Perú), de acuerdo con el diario El Comercio. Hasta el momento no hay información por parte de las autoridades.