Lo que se sabe del presunto atacante de Texas

-Redacción Internacional

La policía de Austin, Texas, ciudad donde se han detonado cinco bombas en tres semanas, señaló que el sospechoso de cometer los ataques se suicidó en la madrugada de este martes al hacer estallar su propio auto. Según las autoridades, todavía no se conocen los motivos por los que el ‘unabomber’ habría cometido los ataques, y se advierte a la ciudadanía el presunto atacante pudo dejar más explosivos aún sin detonar.

Los ataques con bombas en Austin comenzaron el pasado 2 de marzo cuando un paquete explotó en las afueras de una casa, matando a Anthony Stephan de 39 años. 10 días más tarde, se detonaron dos bombas más por las que murió un niño de 17 años y dos mujeres resultaron heridas. Para el momento de la tercera explosión, la policía local y el FBI ya estaban trabajando en la búsqueda del atacante, aunque la investigación no contaba con pistas. Luego de la muerte del sospechoso, la policía señaló que los vídeos de vigilancia sirvieron para seguir su rastro.

La cuarta bomba explotó el domingo 18 de marzo y causó dos heridos. Tras la explosión, las autoridades televisaron un mensaje en el que señalaban: “Queremos comprender lo que le llevó a hacer eso y queremos escucharlo”. Dos días más tarde, otro paquete bomba explotó en la mañana causando una herida más a la lista. En la noche otra explosión se registró en la ciudad, pero la policía local afirmó que no estaba vinculada a las explosiones anteriores.

Brian Manley, jefe de la policía de Austin, describió que el sospechoso era un hombre blanco de 24 años. Los ataques habían sido catalogados como crímenes de odio por algunos ciudadanos y representantes a la cámara de Texas debido a que los dos hombres muertos eran negros. Sin embargo, esta teoría no se ha confirmado. Manley aseguró que si bien conocen la identidad del sospechoso que se inmoló en su auto, no se publicará su nombre hasta que los médicos forenses analicen el cuerpo y la familia del hombre haya sido notificada. Manley también aseguró que no se sabe dónde pasó sus últimas horas el sospechoso, por lo que deben "permanecer vigilantes para garantizar que no se hayan dejado otros paquetes explosivos en la ciudad".

El seguimiento al sospechoso comenzó en las últimas 24 horas, luego de revisar las cámaras aledañas a los lugares de las explosiones. En la madrugada de este miércoles, la policía siguió al vehículo del sospechoso hacia el norte de la ciudad en donde, luego de detenerse, el hombre detonó una bomba del carro que acabó con su vida e hirió a uno de los oficiales que estaba cerca.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, enalteció la labor de la policía de Austin en la localización del unambomber.

AUSTIN BOMBING SUSPECT IS DEAD. Great job by law enforcement and all concerned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de marzo de 2018

El término ‘unabomber’ se hizo famoso por el terrorista Theodore Kazczynski, un estadounidense que hizo detonar más de una docena de bombas entre 1978 y 1995 en universidades y aerolíneas. Esta fue una de las investigaciones más costosas del FBI, quien le dio el sobrenombre de ‘Unabomb’ a Kazcynski antes de conocerse la identidad del hombre luego de unir las palabras Universidad, Aerolínea, y Bombardeo.