López Obrador descarta reprimir protestas feministas y pide diálogo en México

Redacción EFE

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó este lunes reprimir las protestas feministas contra las violaciones a mujeres perpetradas supuestamente por policías, aunque pidió diálogo a las manifestantes y que no dañen el patrimonio cultural.

"Si se interviene con la fuerza pública se agrava el conflicto. Ahora imagínense el Gobierno acusado de represor. No se resuelve nada por la fuerza", expresó el presidente en conferencia de prensa al ser cuestionado sobre la manifestación del viernes pasado en la Ciudad de México.

López Obrador dijo que respalda la "actitud" de la jefa del Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, quien prohibió a la Policía disolver la marcha en la que se incendió una estación de transporte público y se pintaron monumentos. Vea también: “No nos cuidan, nos violan”: Las protestas de mujeres contra policía en México

"Me formé en el estudio y las lecciones de Gandhi, Mandela y Luther King. No creo en el uso de la fuerza como opción. El mal se enfrenta haciendo el bien", expresó López Obrador, quien sostuvo que no encabeza "un Gobierno autoritario".

A su vez, hizo un llamado a que las manifestantes protesten "de manera responsable, sin violencia, sin afectar a los ciudadanos y que se cuide el patrimonio cultural y artístico de México".

"¿Cómo no vamos a cuidar el Ángel de la Independencia? Es un monumento importantísimo. Tenemos que actuar con responsabilidad", dijo el mandatario sobre uno de los monumentos que fue pintado con lemas contra la violencia machista.

El presidente, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dijo que "desde luego hay que hacer una investigación" sobre las agresiones que recibieron periodistas en la protesta y que al parecer fueron llevadas a cabo por grupos de choque ajenos a las organizadoras de la marcha. Y aseguró que "hay que buscar el diálogo y el entendimiento" con los grupos feministas. Le recomendamos: El Metro de Ciudad de México: donde desaparecen y secuestran mujeres

Ante la ola de feminicidios que sufre México, donde se asesina a diez mujeres al día, el presidente dijo que está "ocupado permanentemente" en combatir la violencia.

"No estamos desatendiendo el problema, no lo estamos delegando a otros. Casi todo el Gobierno está orientado en garantizar la paz en el país", dijo el mandatario.

Miles de mujeres pidieron justicia el viernes en una concentración en la capital mexicana por los recientes casos de violaciones sexuales por parte de policías capitalinos y causaron múltiples destrozos en una estación de transporte público y en mobiliario urbano de la capital mexicana.

Los días 10 de julio, 3 y 8 de agosto trascendieron tres presuntos casos de violación de mujeres, una de ellas menor de edad, por parte de agentes de policiales de la Ciudad de México.

Bajo la etiqueta #NoNosCuidanNosViolan, 300 mujeres protestaron el pasado ante la Fiscalía mexicana, donde rompieron una puerta de cristal y causaron algunos altercados.

El Gobierno capitalino dijo que está investigando estas presuntas violaciones, aunque calificó que la protesta de las mujeres fue una "provocación", lo que elevó el ambiente de tensión de la marcha del pasado viernes.

Posteriormente, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que no se criminalizaría la protesta tras reunirse con grupo de mujeres defensoras de derechos humanos.