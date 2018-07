López Obrador se reunirá con secretario de Estado de EE. UU.

-Redacción Internacional

El triunfador de las elecciones presidenciales de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se reunirá el 13 de julio con el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, informó la cancillería mexicana.

En un comunicado, la dependencia dijo que Pompeo se reunirá también con el presidente Enrique Peña Nieto y el canciller Luis Videgaray. Agregó que trabajarán el tema "migratorio, comercial, seguridad y cooperación".

Durante la campaña López Obrador se caracterizó por poner apodos y lanzar insultos a diestra y siniestra. Sin embargo, del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sólo dijo que era "poco diplomático".

El domingo 1 de julio, luego de conocerse el resultado histórico en las urnas mexicanas, Trump felicitó a López Obrador y dijo estar ansioso de trabajar con él.

Ver más: Donald Trump felicita a López Obrador

Una de las mayores interrogantes es la relación de AMLO con el presidente estadounidense y sobre todo, cómo dos modelos tan antagónicos funcionarán a ambos lados del Río Bravo, en temas tan vitales para ambos como migración y negociaciones hacia un renovado Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

"Creo que a la gente le sorprendería pero el presidente Trump tendrá el mismo trato con él que el que tiene con otros líderes extranjeros. Espera reunirse con él pronto", declaró John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente norteamericano.

Los temas candentes

El izquierdista Andrés Manuel López Obrador propuso este lunes un acuerdo a Estados Unidos para reducir la migración, uno de los puntos de alta tensión con el país vecino, pocas horas después de su victoria arrolladora en las elecciones mexicanas.

El izquierdista de 64 años tuvo el lunes una conversación telefónica de 30 minutos con el presidente estadounidense Donald Trump, la cual, dijo a TV Azteca por la noche, fue en "muy buenos términos" y "respetuosa". No se mencionó el polémico muro fronterizo que el jefe de la Casa Blanca insiste en construir con dinero mexicano.

"Tuvo es actitud generosa de no mencionar el tema (del muro) porque si no se hubiese presentado una conversación muy incomoda y yo no lo iba a permitir (...) Fue muy cuidadoso y respetuoso y le agradezco", dijo.

Ver más: Trump sigue siendo Trump

En esa conversación, añadió, le propuso a Trump un acuerdo para impulsar proyectos de desarrollo que generen empleos en México y así reducir la migración hacia Estados Unidos.

Hasta la noche del lunes, cuando el Instituto Nacional Electoral había contabilizado 93,5% de los votos, López Obrador sumaba 52,96%, más de 30 puntos por encima del segundo lugar.

Luego de la victoria contundente de AMLO, como se conoce a López Obrador, muchos se preguntan cómo será su relación con su vecino del norte, sobre todo con dos modelos tan antagónicos a ambos lados del Río Bravo, en temas vitales como migración y la negociación para renovar el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN).

Poco antes, Trump auguró en la Oficina Oval que "la relación va a ser muy buena". "Tuvimos una gran conversación (...) Creo que va a tratar de ayudarnos con la frontera", añadió.

Sin embargo, la complicada relación entre México y Estados Unidos es innegable. Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el Mandatario republicano ha tenido una gran cantidad de choques con su vecino del sur, especialmente por sus planes de construir un muro en la frontera que separa a ambos países para contener la migración, señala el periódico El Mercurio.