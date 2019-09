Los alarmantes asesinatos de mujeres en habitaciones de hotel en Nigeria

La indignación aumentó en Nigeria tras el aumento de asesinatos en serie de mujeres que, según la Policía, podrían ser trabajadoras sexuales. Estos asesinatos han sido producidos principalmente en la región petrolera de Port Harcourt, al sureste de Nigeria.

Las mujeres han sido llevadas a hoteles y luego, cuando se quedan dormidas, son asesinadas por sus acompañantes, quienes las drogan, las estrangulan y posteriormente amarran un trapo blanco a su cuello o su cintura.

Los acontecimientos han hecho que cientos de mujeres salieran el pasado miércoles, vestidas de negro, a manifestarse para pedir justicia y exigir la investigación de estos crímenes que, según ellas, tienen como objetivo a mujeres jóvenes, en una zona donde los secuestros y las peleas mortales entre rivales políticos también son frecuentes.

Reporting live from the protest in port harcourt government house...



Governor come out; we outside your gate dear..#ProtectPHWomen #ProtectPhGirls pic.twitter.com/f1p7fVRaNi