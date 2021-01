Los grupos extremistas que siembran el miedo en EE. UU.

Informes señalan que hay 917 organizaciones extremistas que promueven el odio y la violencia en Estados Unidos. El FBI alertó sobre protestas armadas de estos grupos en todo el país.

Aunque fue desde que Donald Trump llegó al poder en 2016 que centenares de grupos extremistas salieron a la luz, el fenómeno de organizaciones que promueven el odio y la violencia, amparados en la enmienda sobre la libertad de expresión, ha crecido de forma rápida y silenciosa en Estados Unidos.

Ver más: Del KKK a los Proud Boys: así evolucionó la amenaza supremacista en Estados Unidos

El Southern Poverty Law Center (SPLC), que monitorea el extremismo y el racismo en EE. UU., aseguraba en su informe de 2016 que había en el país 917 grupos extremistas; el año anterior eran 892 grupos de odio. La más numerosa es el KKK (tiene 130 agrupaciones), el segundo grupo de odio con mayor presencia después de los separatistas negros (193). También hay nacionalistas blancos (100), neonazis (99), skinheads (78), neoconfederados (43) o antiinmigrantes (14). Durante la violenta toma al Capitolio, el miércoles pasado, muchos de estos grupos hicieron su aparición pública alentados por el discurso de Donald Trump y arropados por banderas, gorros y otros símbolos que identifican a la extrema derecha, pero con un agravante: amenazan con nuevas tomas violentas en el país.

Según informó el Buró Federal de Investigación (FBI), han recibido informaciones sobre “protestas armadas” previstas en todos los 50 estados del país entre el día 16 y el 20, cuando tomará posesión Joe Biden.

Nada nuevo. En octubre de 2020, la revista The Nation reveló un informe de organismos de inteligencia en el que advertían sobre una “amenaza extremista violenta” planteada por milicias de extrema derecha que incluyen supremacistas blancos. El informe cita la ceremonia de investidura presidencial de 2021 como un “potencial detonante”.

Más grave aún. Chad Wolf, secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos que renunció el lunes, había advertido el año pasado sobre el terrorismo doméstico de los grupos extremistas. “Como secretario, me preocupa cualquier forma de extremismo violento (…), sin embargo, estoy particularmente preocupado por los extremistas violentos de la supremacía blanca que han sido excepcionalmente letales en sus aborrecibles ataques en los últimos tiempos”, advirtió.

Ver más: ¿Qué es Parler la red social que Amazon, Apple y Google borraron?

Los datos que se presentaron en el documento del Departamento de Seguridad Interior señalaban que casi el 70 % de los atentados y complots que había sufrido el país en los primeros ocho meses del año estaban enmarcados en el “supremacismo blanco”. En estos ataques murieron 39 personas.

Y son estos grupos los que tienen en vilo hoy a EE. UU., tras su miedosa aparición en el Capitolio: Three Percenters, conocidos como los “Threepers”, apoyan a Trump y dirigen su odio a musulmanes e inmigrantes. En el asalto del miércoles se pasearon con una bandera con la figura del Kraken, símbolo que adoptaron luego de que los abogados del mandatario dijeran que “vamos a despertar al kraken” cuando, sin pruebas, hablaban de fraude electoral.

Los “Proud Boys” llevan gorras naranjas, sacos amarillos y camisetas negras con su nombre, y adoptaron el símbolo OK para identificarse. Su líder, Enrique Tarrio, no participó en el asalto al Capitolio, pero sí lo celebró. En entrevista con The Wall Street Journal, aseguró que entre 2.000 y 2.500 miembros de “Proud Boys” asistieron a las protestas en Washington. Y advirtió que eso se iba a repetir: “La gente va a volver aquí para la investidura. Puede ser que aparezcamos. No lo hemos decidido aún”.

Los miembros del foro en línea 4Chan, en el que se albergan discursos racistas y antisemitas, también estuvieron en la toma ondeando la bandera Kekistan blanca, verde y negra que representa el país Kek, inventado por ellos.

Los “Oath Keepers” se identifican con gorras negras con su nombre, dicen haber asumido la tarea de proteger al país y a la Constitución, y reclutan a exmilitares. Su líder dice que si la violencia es necesaria será usada para proteger la Casa Blanca. Hay otro grupo que se bautiza “America First” y se tomó el Capitolio con banderas y ese eslogan, otros iban con letreros de Camp Auschwitz, antiinmigrantes, el Nationalist Social Club se visten como policías y se confundieron con ellos durante la toma del Capitolio. Estos grupos se mueven en las redes como peces en el agua. Desde foros en internet animan a los simpatizantes de Donald Trump a concentrarse con armas en todo el país para oponerse al nuevo presidente. Como hicieron antes de la toma del 6 de enero. Días previos calentaron la concentración en chats y foros virtuales.

Ver más: Donald Trump deberá rendir cuentas, ¿será suficiente?

Según explican analistas, en las redes sociales y foros supremacistas encontraron terreno ideal para explotar su discurso, captar adeptos y promover todo tipo de teorías conspirativas”.

El jefe de la Policía del Capitolio, Steven Sund, obligado a dimitir por el fiasco de seguridad, aseguró en una entrevista con The New York Times que si las agencias encargadas de la seguridad no se ponen de acuerdo sobre lo ocurrido la semana pasada “va a volver a ocurrir” durante la inauguración de Biden.

El Comité de Antiterrorismo de la ONU se ha visto obligado a emitir recientemente una alerta contra la "creciente amenaza transnacional del terrorismo de extrema derecha".

Así, las diferentes alertas marcan una tendencia: en los últimos cinco años, los atentados terroristas etiquetados como de extrema derecha han crecido un 320 % en todo el mundo, de acuerdo con el Índice Global de Terrorismo, uno de los indicadores de referencia en la materia que elabora el Instituto de Economía y Paz (IEP).