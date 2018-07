Los niños rescatados de la cueva en Tailandia hablan por primera vez de lo que vivieron

Después de salir del hospital, los jóvenes rescatados de la cueva de Tailandia hablaron de su experiencia durante los 18 días que estuvieron atrapados e la cueva al norte de Tailandia. Los 12 niños y su entrenador de fútbol rescatados en una arriesgada operación dijeron que su rescate fue "un milagro".

"Fue un momento milagroso cuandolos equipos de rescate nos localizaron en la gruta", dijo uno de ellos durante una rueda de prensa. Buzos británicos fueron los primeros en encontrar al grupo en una cavidad a cuatro kilómetros en el interior de la entrada de la cueva, nueve días después de su desaparición el 23 de junio.

Luciendo una camiseta con un jabalí, en referencia al nombre de su equipo de fútbol, los "Jabalíes Salvajes", se presentaron de forma individual, después de haber improvisado unos pases de pelota en la sala donde se realizó la rueda de prensa.

Buscamos una salida

Uno de ellos reveló que habían avanzado "tres o cuatro metros" en busca de una salida de la gruta en los nueve días que transcurrieron antes de que buzos británicos los encontraran en una cavidad a cuatro kilómetros en el interior de la entrada de la cueva.

Explicaron también que sobrevivieron bebiendo agua de lluvia durante los nueve primeros días, tras intentar sin éxito buscar una salida.

"Bebimos el agua que caía de las rocas", explicó Pornchai Khamluan, de 15 años, explicando que no tenían nada para comer. "Intentamos cavar, pensando que no podíamos esperar a las autoridades", pero no sirvió de nada, dijo por su parte Ekkapol Chantawong, el entrenador de 25 años, el único adulto del grupo.

¿Qué aprendieron de la experiencia?

Uno por uno los niños contaron qué fue lo que les dejó la aventura que vivieron y el rescate.

Uno de los menores dijo que "esta experiencia me ha enseñado que no hay que hacer las cosas sin haberlas planeado. A partir de ahora voy a vivir mi vida con cuidado". Otro reveló que tenía miedo de que su mamá lo regañara por haberse internado en la cueva.

"Esta experiencia me ha enseñado a valorar mi vida. Me ha hecho más fuerte", señaló otro miembro del equipo de los Jabalíes Salvajes. Pero confesó, "no volvería a la cueva solo"

El entrenador contó que cuando los encontraron, él y los cuerpos de rescate decidieron quién iba a salir primero. "Los rescatadores y yo elegimos quién iba a salir primero", mientras un miembro de la Armada contó que le preguntaron al médico si había preferencia por sacar a alguien antes. "Nos dijo que era indiferente, así que lo dejamos en manos del entrenador".

Pedir perdón

Un jóven al ser interrogado por la prensa, dijo: "me gustaría pedir perdón a mis padres por no informarles de que íbamos a entrar en la cueva". Y agregó, "cuando me ví atrapado, pensé que mi padre me iba a castigar".

Todos los jóvenes se mostraron muy conmovidos por la muerte de un buzo durante el rescate y le volvieron a rendir homenaje. Durante unos minutos le rindieron tributo a Saman Kunan, el miembro de los Navy SEAL de Tailandia que falleció durante la operación de rescate.

Uno de los más pequeños aseguró que "esta experiencia me ha enseñado que no hay que hacer las cosas sin haberlas planeado. A partir de ahora voy a vivir mi vida con cuidado".

Mientras el que estaba al lado aseguró que "todo esto me ha enseñado a valorar mi vida. Me hizo más fuerte" y confesó que quería ser jugador de fútbol.

¿Qué sigue? Ahora los niños se irán a su casa y estarán aislados de la prensa. Si algún medio quiere entrar en contacto con alguno deberá pedir autorización. La psicóloga que los atendió tras el rescate y que estuvo con ellos durante la rueda de prensa dijo que "son niños buenos jugadores de fútbol. Sacarán buenas notas. Vale la pena que les ayudemos"