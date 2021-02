El presidente estadounidense, Joe Biden, prometió en campaña agregar una designación no binaria a las identificaciones federales.

Aunque por lo menos una docena de estados han redactado leyes para ofrecer documentos de identificación con más opciones para la identidad de género, las reglas a nivel federal no han cambiado desde 2010, cuando se le permitió a los ciudadanos solicitar un cambio en la casilla que indica el sexo el pasaporte.

Ahora los activistas de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) están presionando al presidente Joe Biden para que cumpla su promesa de campaña y agregue un marcador de género ‘X’ a todos los documentos federales, incluidos pasaportes, licencias de conducir y tarjetas de seguridad social. El demócrata había prometido este cambio en sus primeros 100 días de gobierno.

“El presidente Biden mantiene su compromiso de promover los esfuerzos estatales y federales que permitan a los estadounidenses transgénero y no binarios actualizar sus documentos de identificación para reflejar con precisión su identidad de género, especialmente cuando las personas transgénero y no binarias continúan sufriendo acoso o se les niega el acceso a los servicios porque sus documentos de identificación no afirman su identidad”, señaló Matt Hill, portavoz de la Casa Blanca en un comunicado.

La Casa Blanca no ha anunciado ninguna acción puntual ni ha ofrecido un cronograma para implementar esta política, pero se espera que la ACLU le presente una petición formal para una acción ejecutiva al presidente Biden el próximo 31 de marzo, cuando se celebre el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero.

El Centro Nacional para la Igualdad Transgénero reveló que el 46 % de las personas trans (cerca de 350.000 personas) no tienen una identificación que indique su nombre y género de manera precisa. Esto se traduce en obstáculos burocráticos para acceder a servicios médicos, en acoso y estigmatización a la hora de presentarse a empleos, beneficios públicos o incluso el derecho al voto.

El presidente Biden ya le ha cumplido a la comunidad LGBT con varias promesas de campaña entre las que destacan la revocación de la prohibición para que los trans pudieran ingresar a las Fuerzas Armadas -una traba impuesta por el expresidente Donald Trump-, una orden ejecutiva para prohibir la discriminación en viviendas y alquileres y la nominación de dos miembros de la comunidad a su gabinete. Pete Buttigieg se convirtió en el primer miembro abiertamente gay de un gabinete presidencial, mientras que Rachel Levine se convertiría en la primera funcionaria trans en hacerlo. La confirmación de Levine está pendiente en el Senado.

