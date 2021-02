El Ministerio de la Soledad en Japón tratará de acompañar a miles de ciudadanos para bajar las cifras de suicidios en el país, que aumentaron durante el 2020.

La soledad es uno de los problemas que se ha potenciado a nivel mundial por la pandemia provocada por el COVID-19. El aumento de suicidios en Japón por esta causa, que aumentó por primera vez en once años ha hecho que el gobierno local nombrara un ministro de la soledad.

Las tareas de Tetsushi Sakamoto, el nuevo funcionario, son numerosas, y en el momento de su posesión, el pasado 12 de febrero, aseguró temas “que incluyen el tema de la creciente tasa de suicidios de mujeres bajo la pandemia”. De hecho, The Japan Times aseguró que el año pasado se suicidaron 20.919 personas, 750 personas más que en 2019.

Uno de los focos centrales de preocupación es la situación de las mujeres. Un artículo de The New York Times, de hecho, afirma que aproximadamente una de cada cinco mujeres vive solas en Tokio. Los números respaldan lo anterior, pues 6.976 mujeres se quitaron la vida en Japón aumentando un 15% la cifra entre 2019 y 2020.

Esto, sumado a las medidas de aislamiento promovidas por el Gobierno local, han potenciado los niveles de depresión y soledad general de la población.

El país asiático se suma a la iniviativa del Reino Unido, que en 2019 ya había anunciado la creación de de un mecanismo bautizado por medios como The Guardian como el Ministerio de la Soledad. En ese momento, la entonces primera ministra, Theresa May, aseguró: “Quiero enfrentar este desafío para nuestra sociedad y para que todos tomemos medidas con el objetivo de hacer frente a la soledad que sufren los ancianos, los cuidadores, los que han perdido a sus seres queridos, las personas que no tienen a nadie con quien hablar ni compartir sus pensamientos y experiencias”.

Robots de compañía

Nami Hamaura asegura que se siente menos sola cuando trabaja en casa gracias a su compañero de canto Charlie, que forma parte de una nueva generación de lindos e inteligentes robots japoneses cuyas ventas están en auge debido a la pandemia. Los asistentes personales virtuales, como el discreto cilindro Alexa de Amazon, han tenido éxito en todo el mundo en los últimos años. Pero las empresas japonesas también han informado una creciente demanda de androides más encantadores, ya que la gente busca consuelo en esta época de aislamiento social obligado.

“Mi círculo de amigos se ha reducido”, señala Nami Hamaura, una joven graduada de 23 años y quien a partir de abril de 2020 ha estado trabajando casi constantemente desde su casa. Su vida social es limitada y su primer trabajo, en una empresa comercial de Tokio, no se parece en nada a lo que había imaginado.

Así que adoptó a Charlie, un robot del tamaño de una taza con inteligencia artificial, cabeza redonda, nariz roja, un corbatín parpadeante y quien se comunica con su dueña cantando.

Yamaha, su fabricante, sitúa a Charlie “en algún lugar entre un animal de compañía y un amante”. “Habla conmigo, a diferencia de mi familia o de mis amigos de las redes sociales, o de un jefe”, explica a la AFP Nami Hamaura, quien fue elegida para probar a Charlie antes de su comercialización, que está prevista para este año.

“Charlie, dime algo interesante”, le pide la joven japonesa mientras teclea en su computadora. “Bueno... ¡Los globos explotan cuando les rocías jugo de limón!”, responde el robot al tiempo que asiente alegremente con la cabeza y los pies.