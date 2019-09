Madeleine Westerhout, la exasistente que reveló intimidades de Trump y fue despedida

- Redacción Internacional

La asistente personal del presidente estadounidense Donald Trump, Madeleine Westerhout, renunció esta semana luego de haber compartido información sobre la familia del mandatario con periodistas.

La inesperada salida de Westerhout ocurrió luego que Trump supo que su asistente había compartido información sobre su familia y asuntos de la Casa Blanca en un intercambio off the record con reporteros en Nueva Jersey, dijo el diario The New York Times, citando fuentes no identificadas.

Pero, ¿qué dijo Westerhout que forzó su salida? Entre otras cosas, que a Donald Trump no le gusta fotografiarse junto a su hija Tiffany porque tiene "sobrepeso". De Ivanka Trump, la hija mayor de Donald Trump, y de quien se dice tiene un poder ilimitado en la Casa Blanca también habló la exasistente.

Westerhout era muy próxima a Trump y su familia, lo que la convirtió en una guardiana de facto de la Casa Blanca desde finales de 2016.

¿Quién es Westerhout?

De acuerdo con la cadena Telemundo, la hoy exasistente de 29 años, había trabajado como ayudante en el Comité Nacional Republicano y "estuvo presente durante los primeros días de la administración Trump. La joven también ayudó a escoltar a los invitados hacia los ascensores dorados en la Torre Trump de Nueva York durante la transición".

The New York Times dice que ella fue una de los seis funcionarios y funcionarias del gobierno que violó la Ley Hatch en noviembre de 2018 al tuitear el apoyo a los republicanos o al presidente Trump desde las cuentas de Twitter del Gobierno. Trump se negó a tomar medidas en contra de ella y los otros trabajadores.

Nació en Irvine, California, y se graduó en Ciencias Políticas en 2013 del College of Charleston, en Carolina del Sur.

También trabajó en la campaña presidencial de otro republicano, Mitt Romney en 2012.

El perdón de Trump

"Madeleine Westerhout tiene un acuerdo de confidencialidad aplicable completamente, es muy buena persona y no creo que haya motivo para usarlo. Ella me llamó ayer para disculparse, tuvo una mala noche. ¡Lo entiendo completamente y la perdono! Adoro a Tiffany, (está) genial", tuiteó.De acuerdo a Politico, que citó a dos personas conocedoras del asunto, la asistente personal también dijo en tono de broma que Trump no podría identificar a Tiffany en una multitud.

Una de las fuentes señaló a Politico que Westerhout "había tomado un par de copas y en un momento inusual de descuido se abrió a los reporteros".

Preguntado por Westerhout, Trump declaró a la prensa: "Bueno, creo que dijo, creo que ella dijo algunas cosas, y me llamó. Estaba muy disgustada, muy deprimida".

"Y dijo que había bebido un poco (cuando habló con la prensa) y que estaba con reporteros, y que todo lo que dijo era 'off the record' (que no se podía publicar). Y eso tampoco la protege. Ella mencionó un par de cosas sobre mis hijos".

Aun así, Trump insistió en que Westerhout "es muy buena persona".

"Y pensé, siempre sentí, que ella hacía un buen trabajo. Y está muy deprimida y, para ser justos, era un 'off the record'. Y por supuesto que la prensa rompe los 'off the record' todo el tiempo, porque son muy inmorales. Muchos, no todos ustedes, pero muchos son muy inmorales", lamentó.