Crisis en Venezuela

Maduro acepta entrevista y dice que fue tratado como "preso de Guatánamo"

redacción internacional

El pasado 17 de octubre, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aceptó - en una de sus acostumbradas y extensas alocuciones - una entrevista con el periodista español Jordi Évole.

"Es un programa muy bueno, candente. No es un periodista complaciente, es mordaz, investigativo, informado. Yo lo veo siempre con Silvia (la esposa del mandatario) todos los domingos. Y te digo Jordi, puedes venir a Caracas cuando tu quieras, a Venezuela, y aquí estoy a tu orden", dijo Maduro aquella oportunidad. Además: Por qué Maduro sí es un dictador

El día de la entrevista llegó. Sin embargo, 30 horas después de lo pactado, el mandatario apareció. El diálogo, de cerca de una hora, tuvo lugar en el Palacio de Miraflores.

"Yo voy a intentar preguntar todo. ¿No voy a tener que salir corriendo por lo que pregunto”, cuestionó el periodista al presidente al momento de recibirlo.

"No. De aquí no salen corriendo, salen esposados", respondió Maduro antes de lanzar una estruendosa carcajada.

Lea también: Maradona jugará fútbol con Maduro en Caracas

En la entrevista, que será emitida el próximo 17 de noviembre, se abordaron varios temas: política internacional, las relaciones del oficialismo con la oposición, economía, desabastecimiento, entre otros.

Doce después de la entrevista, Maduro se quejó del cuestionario que le planeteó el comunicador español.

"Yo di una entrevista ayer, a un periodista llamado Jordi Évole. Eso no fue una entrevista, eso fue un interrogatorio; le faltó fue darme cachetadas, pegarme. Era un interrogatorio, incluso, las luces que él montó, es como si estuviera preso en Guantánamo y él me pusiera cables de electricidad. Yo puse mi mejor sonrisa, mi mejor disposición y contesté con la verdad. Eso es candela, compadre. Me hizo 100 preguntas, 98 con veneno y dos medio suavecitas para disimular".

Pese a que inicialmente aplaudió la mordacidad de Évole, Maduro señaló: "Yo creo que él expresó todo el veneno que en España se ha inoculado contra la revolución bolivariana, contra el comandante Chávez y contra mí".



Salvados on Twitter

Maduro aseguró este martes, durante la celebración del centenario de la Revolución Bolchevique, que "las campañas de manipulación en España contra Venezuela" se deben al "miedo" a que "haya una revolución popular" de los "pueblos explotados" contra "la burguesía" española.

"Llenan de veneno con las campañas de manipulación en España contra Venezuela, nos tienen miedo, le tienen miedo a que en España haya una revolución popular profunda y esos pueblos explotados y oprimidos de España se alcen contra el poder de la burguesía y la oligarquía española, nos tienen miedo", declaró el líder chavista.

El jefe de la llamada revolución bolivariana había atribuido a estas supuestas "campañas de manipulación" a la dureza con que, según dijo, le entrevistó recientemente el periodista español Jordi Évole.