Maduro llama "alimaña" al presidente de Honduras

agencia Efe

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó hoy "alimaña" a su homólogo hondureño Juan Orlando Hernández, con el que pidió que no se le compare por el supuesto fraude electoral con el que, según denunció la oposición en Honduras, habría revalidado su cargo el 26 de noviembre.

"Hay una campaña de la derecha mayamera, que (dice que) el bandido fraudulento de Juan Orlando Hernández aplica tácticas del chavismo", afirmó el jefe del Estado de Venezuela, donde la oposición ha denunciado graves irregularidades y fraude en las dos últimas votaciones allí celebradas.

"No, no, no, no nos comparen con ese tipo de alimaña, como el presidente fraudulento de Honduras, es una alimaña, no nos comparen, derecha mayamera", declaró Maduro después de votar en las elecciones municipales de este domingo, a las que el grueso de la oposición no se presenta al considerar que no existen las garantías mínimas.

El presidente se dirigió a los medios de comunicación rodeado de su esposa, Cilia Flores, y de otros altos cargos oficialistas, y reafirmó que el proceso que se celebra hoy -en el que el chavismo aspira a ganar las 335 alcaldías en juego- es perfectamente justo.

"El chavismo es transparencia, participación, democracia, libertad", sostuvo el presidente, quien aseguró también haber hablado recientemente con el expresidente hondureño Manuel Zelaya.

"Usted sabe que las puertas de Venezuela están abiertas para usted. Somos sus hermanos, y nuestras manos están también abiertas para todo el pueblo de Honduras. El que de Honduras quiera venir a Venezuela, a vivir, a ver, a conocer nuestro sistema electoral, bienvenido", concluyó Maduro.

El chavismo gobernante en Venezuela ha reivindicado la "transparencia" de su sistema electoral comparándolo con el de Honduras, donde el candidato opositor de izquierda, Salvador Nasralla, ha impugnado los resultados que daban la victoria al presidente y candidato a la reelección, Juan Orlando Hernández.