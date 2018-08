Maduro pide a EE.UU y Colombia que se extradite a quienes dirigieron atentado

-EFE

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este martes que debe explicarse a los Gobiernos de Estados Unidos y de Colombia las pruebas que implican a varios de los "responsables directos" del atentado que sufrió el pasado sábado y que viven supuestamente en esos países para pedirles su extradición.



"Yo quiero que se le explique al Gobierno de Estados Unidos, y al nuevo Gobierno de Colombia, de manera detallada, todas las pruebas que nos conducen a cómplices y responsables directos que viven en el estado de Florida haciendo uso de los acuerdos de extradición", dijo Maduro en cadena obligatoria de radio y televisión.



El gobernante hizo una alocución especial para presentar las "pruebas" del intento de asesinato que sufrió el sábado cuando dos drones explotaron durante un acto con militares que él presidía en una gran avenida en Caracas. "Solicitemos en extradición a todos los responsables que financiaron, dirigieron y llevaron a cabo este atentado terrorista que viven en Florida y Colombia", pidió.



También dijo confiar "en la buena fe del Gobierno del presidente Donald Trump" y en que éste no permitirá que "bajo el territorio estadounidense se prepare el asesinato en masa de líderes civiles, militares de un país como Venezuela".



El presidente presentó varias grabaciones de conversaciones telefónicas y videos y dijo que este "proceso histórico" de investigación de este evento debe ser hecho "de cara al país y de cara a la comunidad internacional porque esta conspiración y esta orden de asesinato viene del exterior".



Insistió en que el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que este 7 de agosto entregó la Presidencia a Iván Duque, está involucrado en la planificación del hecho y dijo no tener dudas de esto, al tiempo que señaló que posee "muchos elementos" que lo involucran, "más allá" de lo que puede decir.



"Hace unas semanas atrás él (Santos) se entrevistó con el entonces todavía presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy quien le preguntó por Venezuela y Juan Manuel Santos le contestó que antes que él se fuera del Gobierno el 7 de agosto Maduro ya no estaba", aseguró.



Narró, sin decir por qué conocía los detalles de esta supuesta conversación, que "Rajoy quedó preocupado" y preguntó: "¿Pero cómo qué van a hacer?. Maduro calificó a Santos de ser un "personaje macabro, calculador, hipócrita, muy asesino", y lo acusó de dejar "en su historial" más de 1.500 muertos.



El presidente también pidió que se mostrara un video del periodista peruano Jaime Bayly quien comenta, en el programa de televisión que dirige en Estados Unidos, que ya sabía del atentado y que apoyó esta iniciativa.



"Más allá de los problemas de conducta de este presentador periodista (...) está la gravedad de que desde un canal de televisión de los Estados Unidos (...) se dice que se ha conocido previamente el intento de asesinato de un presidente de la República, que se apoya ese intento de asesinato, y que vendrán nuevos intentos", comentó.