Maduro suspende por un mes vuelos a Venezuela desde Europa y Colombia por coronavirus

AGENCIAS

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que en su país no hay casos de coronavirus confirmados. Sin embargo, dijo que era mejor tomar medidas y ordenó la suspensión de los vuelos a Venezuela desde Colombia y Europa.

El presidente Nicolás Maduro ordenó este jueves la suspensión por un mes de todos los vuelos a Venezuela desde Europa y Colombia, tras declarar una "emergencia" por la pandemia mundial de coronavirus, aunque dijo que aún no hay casos confirmados en el país petrolero. "Hay que tomar medidas que vayan escalando hacia la protección (...). He decidido suspender hasta por un mes todos los vuelos provenientes de Europa y de Colombia", anunció Maduro en una declaración ante la prensa en el palacio presidencial de Miraflores.

#EnVivo | Desde el Palacio de Miraflores emitimos una Declaración de Prensa oficial con información de interés para el pueblo. https://t.co/7JhXSJpVfL — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 12, 2020

El primer enfermo conocido de covid-19 en Latinoamérica apareció en Brasil el 26 de febrero, de un hombre que había llegado de Italia. Desde entonces, el coronavirus se ha manifestado en 11 países, murieron dos personas -en Argentina y Panamá-, y se cuentan más de 180 casos, siendo Brasil el país más afectado con 52 pacientes, seguido de Chile con 23 (todos importados).

Las cifras aún están lejos de los más de 800 muertos y 12.000 infectados de Italia, o los más de 2.000 contagiados de España, pero varios gobiernos latinoamericanos tomaron nota de las medidas draconianas adoptadas en el mundo y optaron por la contundencia.

El gobierno colombiano anunció este miércoles "el aislamiento preventivo" -en palabras del presidente Iván Duque- por 14 días de quienes lleguen de China, España, Francia e Italia. La medida se toma cinco días después de la aparición del primer caso en Colombia, que totaliza nueve, entre ellos el de una viajera de 19 años que llegó a Bogotá desde Milán.

Argentina subió la apuesta al sumar entre los países de procedencia a Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur, Japón e Irán; y estudia prohibir la entrada de personas de Italia.

Venezuela, en riesgo

La Organización Panamericana de la Salud anunció el envío a partir de esta semana de misiones de apoyo a países de la región que "conllevan un mayor riesgo", entre ellos Haití y Venezuela. El listado incluye además a Surinam, Guyana, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Bolivia y Paraguay, así como las islas del Caribe oriental.

En Venezuela, sumida en una profunda crisis económica y social y que hasta ahora no ha reportado ningún caso de covid-19, el 53% de los hospitales no tiene tapabocas, el 90% no tiene protocolo de acción para pacientes con enfermedades de transmisión respiratoria y ninguno tiene zona de aislamiento, según la ONG Médicos por la Salud.

Según la encuesta nacional de hospitales (ENH) de 2019, que realiza la ONG, un 70% de los hospitales de Venezuela reportó intermitencia en el suministro de agua y solo el 9% cuenta con suministro de agua continuo. "Si no hay agua no te puedes lavar las manos, que es la herramienta básica más importante, más universal de control de coronavirus en infecciones respiratorias", dijo a periodistas el infectólogo Julio Castro, director de la ONG.