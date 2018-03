Margarita Zavala, candidata a la presidencia de México, renuncia a financiamiento público

EFE

La ex primera dama de México Margarita Zavala afirmó hoy que renunciará al dinero público que le corresponderá como candidata independiente a las próximas elecciones presidenciales por considerar que es "momento de romper el vínculo entre la política y el dinero".



"En congruencia con mis valores, hoy anuncio que he decidido renunciar al financiamiento público que me corresponde", dijo la aspirante durante el evento celebrado en el Instituto Nacional Electoral (INE) en el que entregó su solicitud de registro como candidata.



Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón (2006-2012) y militante del Partido Acción Nacional (PAN) hasta el pasado mes de octubre, subrayó que el dinero "ha mandado sobre cualquier valor" y ha sido el responsable del distanciamiento entre los ciudadanos y los políticos.



"Yo creo que la política debe hacerse principalmente con las aportaciones voluntarias de quienes están convencidos con la causa; quiero dar testimonio de que se puede hacer una política de manera diferente", defendió, convencida de que como candidata aportará las "respuestas" que no dan los partidos políticos mexicanos.



La política conservadora consiguió reunir, al igual que otros dos aspirantes, los apoyos necesarios -866.593 firmas distribuidas en al menos 17 estados- para participar en la campaña electoral, que empieza el 30 de marzo.



Según datos del INE, Calderón aportó 1,25 millones de pesos (190 millones de pesos colombianos) a la precampaña de su esposa, y con el 66 % del total de aportaciones es el simpatizante que más dinero ha donado a la aspirante.



El próximo 29 de marzo el Consejo General del INE celebrará una sesión especial en la que aprobará las distintas candidaturas, incluidas las presidenciales.



En el caso de los independientes -Zavala, el gobernador con licencia de Nuevo León, Jaime Rodríguez, y Armando Ríos Piter-, el ente electoral todavía tiene que terminar de validar las firmas recabadas y completar la fiscalización de sus ingresos y gastos.



El 1 de julio unos 88 millones de personas están convocadas a las urnas para renovar más de 3.400 cargos, entre ellos el de presidente, los de diputados y senadores, ocho gobernadores y el jefe del Gobierno de Ciudad de México.