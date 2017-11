Marina argentina confirma "una explosión" en zona donde estaba submarino

Redacción internacional/ EFE

Previamente, las autoridades reportaron que el buque había sufrido una avería eléctrica en sus baterías, algo que, según dijo en ese momento la fuerza argentina, no tendría por qué haber afectado al funcionamiento del submarino.

La Armada Argentina señaló este jueves que se registró un "evento anómalo singular corto, violento y no nuclear consistente con una explosión" en la zona en la que el submarino argentino ARA San Juan, desapareció hace ocho días en el océano Atlántico con 44 tripulantes a bordo. (Lea: Argentina investiga si hubo explosión en el submarino desaparecido)

Según el capitán de navío Enrique Balbi, el embajador de Argentina en Austria, Rafael Grossi, experto nuclear, señaló en una comunicación con el Gobierno que la "anomalía hidroacústica" registrada el miércoles 15 de noviembre en la zona en la que se reportó por última vez el sumergible, fue "un evento anómalo singular corto violento y no nuclear consistente con una explosión".

"Recibimos una información del embajador en Austria sobre un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear consistente con una explosión", dijo el capitán Enrique Balbi.

El "ruido" fue detectado a 400 km de la costa y 60 km al norte de la última posición comunicada por el submarino. La explosión registró el día en que el ARA San Juan realizó su última comunicación, el mismo lugar en el que se centró la búsqueda en la que participan buques oceanográficos con sondas de barrido y aviones con detectores magnéticos a la búsqueda de una señal del ARA San Juan.

El pasado lunes, el capitán de navío Gabriel Galeazzi explicó a la prensa que el miércoles de la desaparición del submarino el buque había comunicado que había sufrido una avería eléctrica en sus baterías, algo que, según dijo en ese momento la fuerza argentina, no tendría por qué haber afectado al funcionamiento del submarino.

(Lea también: Lo que se sabe del desaparecido submarino "ARA San Juan")

Entre tanto, la Fiscalía argentina investiga los hechos para, en palabras del investigador Lucas Colla, “dilucidar qué pasó y por qué pasó”.

Al tratarse de una nave de guerra, la información referente a la investigación está clasificada. Al respecto, en entrevista con la emisora FM Latina, la jueza federal Olivia Marta Yáñez, afirmó que, por lo pronto, “no hay delito para investigar”.

El caso, sin embargo, está rodeado de dudas. En un comienzo, Balbi dijo que solo se había perdido la comunicación con el submarino y que “si hubiese pasado algo importante, se hbría emitido una señal especial y eso no ocurrió”.

“La verdad no sé qué pensar, si no quieren decir o realmente no saben nada, da mucho que pensar”, dijo Itatí Leguizamón, la esposa de uno de los tripulantes quien a través de los medios dio a conocer una supuesta falla grave que el submarino habría experimentado en 2014.