Marruecos, décimo país musulmán que visita el papa Francisco, ¿por qué?

El papa Francisco viaja este sábado a Marruecos para una visita de dos días con el fin de reforzar el diálogo con el islam, volver a poner la atención en el drama de la inmigración y dar apoyo a la pequeña comunidad católica en ese país.

Francisco viaja de nuevo a un país musulmán pocas semanas después de haber hecho historia con su visita a los Emiratos Árabes Unidos y donde junto al gran imán de la mezquita cariota de Al Azhar, Ahmad Al Tayeb, el documento sobre la "fraternidad humana para la paz mundial y la convivencia".

Por ello, el viaje a Marruecos y los actos en los que participará, como la visita al Instituto Mohamed VI que forma a predicadores e imanes, la primera de un papa a este tipo de centros, servirán para dar un paso más en el dialogo y la lucha contra los fundamentalismo religiosos.

En esta visita, el papa Francisco también quiere mostrar su cercanía a la pequeña comunidad católica en el país, formada por cerca de 25.000 personas, casi todos extranjeros.

Y aunque Marruecos reconoce la libertad de culto y garantiza todos los derechos espirituales a los extranjeros residentes en su territorio, no admite conversiones de sus ciudadanos a otras religiones y de hecho muchos marroquíes no pueden expresar que son católicos por temor a represalias.

La Iglesia católica en el país magrebí está presente sobre todo en las labores de educación, caridad y asistencia a los migrantes y el papa lo destacará al visitar un pequeño centro que gestionan tres monjas españolas vicentinas en Temara.

Los otros países musulmanes que ha visitado el Papa

Jordania (mayo de 2014)

La primera etapa de su peregrinación a Tierra Santa. En su encuentro en Amán con el rey Abdalá II renovó su "profundo respeto y consideración a la comunidad musulmana" y su deseo de que la visita contribuyera "a incrementar y promover relaciones buenas y cordiales entre cristianos y musulmanes".

Albania (septiembre de 2014)

Francisco elogió "la pacífica convivencia y la colaboración entre los pertenecientes a diversas religiones", que es "un bien valioso para el país y adquiere una relevancia especial en este nuestro tiempo".

Turquía (noviembre de 2014)

Visitó la mezquita Azul y se detuvo para una emblemático rezo con otros líderes musulmanes. A su regreso en el avión defendió que "no se puede decir que todos los musulmanes son terroristas".

Bosnia (junio de 2015)

El papa viajó solo un día a Sarajevo, donde lanzó su mensaje de "paz y diálogo" ante representantes de todas las comunidades religiosas que conviven en el país: musulmana, cristiana ortodoxa, católica y también judía.

República Centroafricana (noviembre de 2015)

En la mezquita central de Bangui, con la comunidad musulmana, observó: "Cristianos y musulmanes somos hermanos. Tenemos que considerarnos así, comportarnos como tales. Cristianos, musulmanes y seguidores de las religiones tradicionales han vivido juntos pacíficamente durante muchos años".

Azerbaiyán (noviembre de 2016)

En la mezquita de Bakú, el papa clamó: "Dios no puede ser invocado por intereses partidistas y fines egoístas, no puede justificar forma alguna de fundamentalismo, imperialismo o colonialismo.¡Nunca más violencia en nombre de Dios!».

Egipto (abril de 2017)

Visitó la mezquita y, por invitación del gran imán Ahmed al Tayeb, la universidad de al-Azhar, donde subrayó: "como líderes religiosos estamos llamados a desenmascarar la violencia". "Hoy se necesitan constructores de paz, no de armas; hoy se necesitan constructores de paz, no provocadores de conflictos; bomberos y no incendiarios; predicadores de reconciliación y no vendedores de destrucción".

Bangladesh (noviembre de 2017)

Francisco pidió a las diferentes confesiones trabajar juntas para acabar con "la tentación de cerrar los ojos a las necesidades de los pobres, de los refugiados, de las minorías perseguidas y de los más vulnerables", durante un encuentro interreligioso.

Emiratos Árabes Unidos (febrero de 2019)

El primer papa en viajar a la península arábiga firmo allí con el gran imán de Al-Azhar, Ahmed al Tayeb, un documento sobre la fraternidad humana en el que se reafirma "la común vocación de todos los hombres a ser hermanos en cuanto hijos de Dios".