Más países cierran fronteras para luchar contra el coronavirus, ¿qué tanto sirve?

redacción internacional

El cierre de fronteras para evitar que se propague el coronavirus ha sido adptado por varios países: en la Unión Europea, Alemania, Hundría, Dinamarca, Austria, República Checa, Polonia, Lituania, además de Suiza, tomaron la medida de manera unilateral. La medida forzó a la Comisión Europea a aprobar una directrices sobre la gestión fronteriza durante la crisis.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que Europa se ha convertido en el epicentro actual de la pandemia después de haber registrado más casos y muertes que el resto del mundo combinado, aparte de China, donde el coronavirus se originó el pasado diciembre. Entre otras medidas, el Ejecutivo comunitario ha dejado en manos de los estados el establecimiento de controles fronterizos temporales si son justificados, una medida que prevén las normas del espacio Schengen.

En la América Latina, Chile anunció el cierre de todas las fronteras del país ante un fuerte aumento de los casos de coronavirus en el país, que duplicó el número de contagiados en las últimas 24 horas, pasando de 75 a 155, informó este lunes el presidente Sebastián Piñera. "Hemos decidido cerrar todas las fronteras terrestres, marítimas y áreas de nuestro país para el tránsito de personas extranjeras. Esto no afectará la entrada y salida de carga", afirmó el mandatario en un mensaje en el palacio presidencial, sobre una medida que comenzará a regir a partir de este miércoles.

Colombia, en donde la cifra de contagiados por coronavirus se elevó a 54, el presidente, Iván Duque ordenó el cierre fronterizo con Venezuela el pasado 14 de marzo y controles en otros pasos limítrofes; Argentina, Perú y Honduras también ordenaron el cierre de fronteras por avance del coronavirus en sus respectivos países. Rusia cerró fronteras con China; Irák con Irán y Turquía y Pakistán hicieron lo propio.

¿Sirve la medida?

De acuerdo con el portavoz de la Organización Mundial de la Salud, Christian Lindmeier, en declaraciones de finales de enero, el cierre de fronteras de países colindantes con China era contraproducente. “Existe una gran razón para mantener abiertos los cruces fronterizos oficiales”, señaló el portavoz, según informaba Reuters. El objetivo es evitar que la gente entre de forma irregular y no se le controlen los síntomas. Además, dado que algunas personas infectadas pueden no tener síntomas, estos controles no evitarían la propagación a otro país.

Expertos dicen que lo clave es informar cada vez más y mejor a la población, en vez de cerrar los pasos. Clare Wenham, profesora adjunta de políticas de salud mundial en la London School of Economics señala que la utilidad del cierre de fronteras depende de la etapa del brote en que se encuentra un país. “Si ya existen transmisiones, cerrar las fronteras no va a hacer mucha diferencia”, explica a Newtral.es. Además, agrega que cerrarlas a ciertos grupos, “no parará la transmisión sino que la retardará”.

Expertos económicos piden tener en cuenta el impacto económico por estas medidas de cerrar fronteras. Sin embargo, Antoine Flahalt, director del Instituto de Salud en la Universidad de Ginebra dijo en Radio Francia Internacional, que para que sea eficaz, cerrar las fronteras “necesitaría una puesta en marcha muy complicada porque los virus no tienen pasaporte”.