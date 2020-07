Con la apertura de Megasis, un supermercado iraní en la capital venezolana, los dos países sancionados por Estados Unidos reafirman su cercanía y su desafío a las políticas de Washington. Esto es lo que le ofreció Teherán a Caracas.

Irán inauguró el jueves un enorme supermercado en Venezuela como parte de su cada vez más estrecha relación con el país caribeño y en un claro gesto de desafío de ambas naciones a Estados Unidos, con el que tienen serias diferencias ideológicas.

Los más de 3.000 productos en venta y su lejano origen atrajeron a cientos de consumidores del barrio de clase media Terrazas del Ávila, enclavado en el municipio mirandino de Petare, que también alberga la favela más grande de Venezuela y forma parte del Distrito Capital de Caracas.

"Esta es una relación ganar-ganar", dijo el viceministro de Industrias de Irán, Issa Rezaei, después de señalar que los intereses del país persa en Venezuela, con la apertura del supermercado, son "económicos", en un video difundido por la televisión pública venezolana.

"Y los intereses económicos no conocen límites, no conocen barreras, no conocen sanciones, sencillamente buscan su camino para darse", añadió.

Dos países sancionados

Irán y Venezuela han dicho que las sanciones de Estados Unidos contra funcionarios y empresas de sus países afectan a sus economías y torpedean el comercio y el derecho internacional.

El país caribeño fue por años uno de los mayores aliados de Estados Unidos en la región, pero con la llegada del fallecido presidente Hugo Chávez al poder, en 1999, la históricamente buena relación viró 180 grados.

Actualmente, Estados Unidos no reconoce la legitimidad del chavista Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y la traslada al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, lo mismo que otro medio centenar de naciones.

El enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán, de mayor data, tuvo un pico agudo en enero pasado, cuando el Gobierno de Donald Trump ordenó el asesinato con drones en un aeropuerto iraquí del alto cargo Qasem Soleimaní.

A finales de mayo, Irán envió a Venezuela cinco buques con gasolina en medio de la severa escasez de carburantes que sufría la nación caribeña, lo que desató especulaciones sobre posibles acciones de fuerza de Estados Unidos para evitar el intercambio.

Derecho al comercio

El jueves, como en mayo pasado, Venezuela defendió su derecho al comercio internacional y agradeció la cooperación iraní, cuyos primeros acercamientos modernos dieron Chávez y el expresidente Mahmud Ahmadineyad en 2006.

"No hay bloqueo que valga cuando la voluntad de los pueblos está centrada, concentrada, decidida y determinada a la independencia, a la libertad, a la defensa de la soberanía", dijo durante la inauguración del supermercado la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.

"Aquí nos unimos dos países que construimos un mundo distinto, un mundo sin el supremacismo racial que hoy está tomado en la Casa Blanca (...), este es el mundo nuevo, un mundo de múltiples polos, un mundo de respeto profundo al derecho internacional, al libre comercio", añadió la funcionaria, sancionada en 2018 por Estados Unidos y la Unión Europea.

Este viernes, Efe constató que cientos de compradores del supermercado Megasis -que maneja una extensa red con más de 700 locales en Irán- analizaban con curiosidad productos como champús a base de ajo, frutos secos -no muy comunes en Venezuela- o mermeladas de verduras.

Pero los víveres más comprados eran los locales, como la harina de maíz de Alimentos Polar, el mayor productor privado de Venezuela.

También se venden neumáticos, artículos para el hogar, lencería, ropa, carnes, cereales, golosinas y lácteos, entre otros productos.

Contrario a otros establecimientos sin participación estatal, los precios se expresan en dólares estadounidenses, una moneda que ha desplazado de facto al local y devaluado bolívar, y eran similares a los que ya se ven en otros supermercados, pese a que desde la televisión estatal han insistido en "las rebajas" que se ofrecen en Megasis.

Iniciativa privada

La vicepresidenta venezolana también dijo que el supermercado es una iniciativa de empresarios iraníes y venezolanos, que contó con el decidido apoyo de ambos Gobiernos.

Pero las empresas del Estado venezolano, como Lácteos Los Andes, también exhibían sus productos.

De acuerdo con el embajador de Irán en Venezuela, Hojjatola Soltani, el 30% del espacio disponible está destinado a productos y empresarios venezolanos.

Asimismo, el Gobierno iraní espera que la apertura del supermercado le ayude luego a intercambiar productos agrícolas como plátanos, mangos y café, e incluso maderas y minerales, dos recursos abundantes en Venezuela.

“De esta forma podemos traer más productos iraníes y complementarnos”, dijo al respecto Rezaei, siempre a través de un traductor.

