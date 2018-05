Melania Trump cuestionada de nuevo por supuesto plagio

La campaña de Melania Trump, lanzada el lunes en una ceremonia oficial en la Casa Blanca, ha sido criticada por varios medios de comunicación estadounidenses que la acusan de cometer plagio en el eslogan. La señora Trump respondió ante sus detractores y argumentó que las acusaciones no tenían fundamento.

"A pesar de la comunicación de múltiples organizaciones de elementos de contexto, informaciones y comentarios oficiales de la FTC, algunos medios han elegido este día, supuestamente dedicado a promover la generosidad y los esfuerzos positivos hacia los niños, para lanzar acusaciones sin fundamento contra la Primera Dama y sus nuevas iniciativas", denunciaron en un comunicado los servicios de Melania Trump, acusando a los "medios de la oposición" de haberse centrado en eslogan y no en la iniciativa.

Sin embargo, el eslogan no fue el único elemento de la campaña señalado de plagio. El folleto de la iniciativa “Be Best” de Melania Trump contiene los mismos elementos del documento de una campaña de la Comisión Federal de Comercio (FTC) en 2009, durante la administración de Barack Obama, con la diferencia de un breve prólogo escrito por la primera dama.

Fun fact: The White House trumpets “Talking with Kids about Being Online" as "a booklet by First Lady Melania Trump and the Federal Trade Commission." Except for an intro, it's exactly the same thing Obama's FTC put out. pic.twitter.com/AEf6F0gBbt