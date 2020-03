Mexicanas en huelga nacional contra la violencia de género

México se prepara para su “día sin mujeres”

En febrero, los asesinatos despiadados de Íngrid Escamilla, de 25 años, y Fátima, de siete, despertaron la indignación de México. La primera fue descuartizada por su pareja. La segunda fue raptada, torturada y despojada de sus órganos para finalmente ser arrojada en una bolsa a la calle. Ante el preocupante aumento de violencia contra las mujeres en el país, una alianza de grupos y movimientos feministas mexicanos convocó para este lunes, 9 de marzo, un “día sin mujeres” como protesta ante la falta de respuesta de las autoridades a la violencia contra la mujer. El Espectador habló con Frida Guerrera, activista mexicana, sobre las condiciones que llevaron a esta gran huelga nacional.

¿Quién está detrás del “día sin mujeres” en México? ¿Cree que tendrá resultados?

Quienes impulsan originalmente la idea son parte de un grupo de mujeres que se hacen llamar Las Brujas del Mar. Me parece excelente, pero creo que ahorita el tema se elevó a un rango político muy alto y obviamente los detractores del presidente Andrés Manuel López Obrador están tratando de aprovechar esto. Ojalá ellas no permitan que su lucha legítima sea opacada por diferentes intereses y que esto termine siento tan politizado. Espero que se pueda desmarcar de todos estos actores que se quieren colgar de una lucha tan dolorosa y auténtica que hemos tenido durante muchos años en México.

En medio de esa lucha política estuvo el debate sobre la tipificación del feminicidio. ¿Qué efecto tiene llamar de esta manera al asesinato de mujeres en México?

Bueno, todo comenzó con el fiscal Alejandro Gertz, quien decía que era muy difícil comprobar los agravantes del feminicidio y que por ello lo mejor era que se eliminara esta tipificación y se manejara como homicidio con agravante por el hecho de ser mujer. Esto, en efecto, elevó el enojo de mujeres que por tantos años han luchado por esta tipificación para que a las cosas se les diga por su nombre, porque si no nombramos a las cosas por su nombre no existen. Hubiera sido grave si se eliminaba, porque invisibiliza absolutamente el tema. El presidente dijo que eso no va a pasar. Pero hay funcionarios que no lo entienden y retoman el debate.

¿Cuáles son los impedimentos para las mujeres al denunciar un caso de violencia?

Cuando una mujer se atreve a denunciar es porque de plano siente que la van a asesinar. Pero se enfrentan a la insensibilidad de los ministerios públicos que toman las denuncias. Muchos de ellos dicen: “Hable con su marido y si no funciona regrese después”. Además, cuando las autoridades toman las denuncias no hay investigaciones. Que abran una carpeta en México por tentativa de homicidio es muy difícil y cuando algunas mujeres llegan a poner estas denuncias no hay seguimiento. Las autoridades están fallando, porque no profundizan en las denuncias. Si una mujer se retracta luego de pedir auxilio puede ser porque la relación de codependencia es muy alta o porque recibió amenazas y esto debe ser tratado con psicología. Pero lamentablemente no es así. Las denuncias no tienen el seguimiento debido.

¿Qué otro tipo de ataques reciben las mujeres además de la violación sexual y la violencia física?

Violencia económica, psicológica, física y sexual. Van desde acosos, abusos emocionales, maltrato institucional y maltrato laboral. De todo se vive en México. Las descalificaciones son otro tipo de violencia. Las están minimizando a tal grado que no se sienten capaces de poder moverse solas. Y salir de un círculo de violencia no es nada sencillo. Después de una agresión la mujer se llena de culpa. Piensa: “Si yo no me hubiera parado allí, si no me hubiera vestido así”. Toda la culpa viene a instalarse en la conciencia de ellas.

¿Cómo es ser mujer en este momento en México?

Creo que la cantidad de daños y de impunidad que hemos vivido y soportado ha explotado finalmente. Pero no es solo de este momento, creo que es de siempre. Durante muchos años diversas personalidades y mujeres han gritado por la situación que se vive en el país. Tomemos el caso de Juárez, por ejemplo.

¿A qué se debe el incremento de los casos de violencia?

Básicamente es porque se puede. La impunidad impera en el país. El mensaje que se ha estado enviando durante todos estos años es ese: las asesinan, las violan, las entierran y difícilmente va a haber una investigación seria para detenerlo. Desgraciadamente quienes hacen en la mayoría de los casos esas investigaciones son las mismas familias, y su tarea es descalificada por los ministerios públicos, por los policías de investigación, que llegan a decir que los familiares están locos. Al no haber una respuesta favorable por parte de las autoridades, pues los agresores tienen claro el mensaje de que se puede. Es justamente lo que lo que la autoridad tiene que asumir, que debe hacer políticas públicas que se respeten y se ejecuten.

¿Cree que ha habido un aumento de la sevicia en estos casos?

Sí, absolutamente. El horror es demasiado. Lo he dicho una y otra vez cada año: si las autoridades no toman cartas en el asunto esto va a seguir creciendo. Todos estamos aterrados con las historias. Cada vez son mujeres más jóvenes, bebés. Pero también más adultas. Hay casos de mujeres mayores de ochenta años que son violadas y asesinadas por sus hijos, por sus nietos, por un vecino o por sujetos que se dan cuenta de que viven solas, amparados en esa impunidad y en la soledad en la que se encuentran estas mujeres. Nos han llegado casos incluso más espeluznantes que el de Escamilla.

Los medios de comunicación han tenido una labor que deja mucho que desear...

El rol de los medios de comunicación desgraciadamente es muy lamentable, y hemos tratado de hacérselo ver a nuestros colegas. En 2018, en un caso similar al de Íngrid Escamilla, se obtuvieron fotografías de la escena. Supliqué que no se publicaran, pero fue lo primero que hicieron. No son casos aislados. Ha pasado muchas veces en el país. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad enorme en lo que ha sucedido. Creo que así como exigimos que las autoridades hagan su trabajo con perspectiva de género, los medios de comunicación en este momento están en una encrucijada y deben empezar a informar también con esa perspectiva. Cuando me preguntan cómo manejaría un caso así simplemente les digo: “Piensa en el impacto que va a generar en la familia de la víctima”, porque ellas son las que quedan vivas con el dolor eterno. Lo que escribas en una frase, en un encabezado, cuando compartes una imagen, piensa en todo el dolor que les significa a los familiares de la víctima. Creo que debemos dimensionar el poder que de verdad tenemos como medios de comunicación. Se debe tener mucho cuidado para no hacer de los feminicidios un espectáculo, porque no son eso, son vidas. arrancadas que deben de ser tratadas con dignidad sin ser revictimizadas, pero los primeros en hacerlo son los medios de comunicación.

Después del asesinato de Escamilla circuló una noticia sobre el interés de hacer una telenovela sobre los feminicidios. ¿Eso entra en la espectacularización?

Mira, si fuera bien tratado yo estaría de acuerdo. Si hubiera un guionista que fuera a observar cómo es el dolor de las familias, cómo se manejan los casos y desde esa realidad cree consciencia. Pero, hasta el momento, no he conocido a alguien que lo haga.

¿El presidente se ha equivocado en el manejo de este problema?

No es nada más López Obrador; son años de invisibilidad, años de oídos sordos, de falta de respuesta de las autoridades y que ahorita le están explotando a él. Ojalá este gobierno, con todo esto que está pasando, con la crisis que está viviendo, haga algo para detener la violencia contra mujeres o niñas, que se queda en la invisibilidad. Yo creo que el presidente debería dar un informe de tema de género, aunque sea una vez a la semana. Muchos de sus comentarios los ha hecho sin pensar. Ahora tenemos la oportunidad, como no la habíamos tenido antes, de cuestionarle acerca de los temas de interés en la sociedad. Creo que ahorita debería de asesorarse muy bien por su gente cercana, para que se le pueda meter el chip de qué es el problema de género.

¿Cuál es su posición frente a las protestas violentas que sucedieron en el país hace unas semanas?

No estoy a favor de ellas, pero tampoco puedo descalificarlas. Cada uno tiene sus formas de protestar. Las mías son de ubicar a la gente que lastima a nuestras pequeñas, acompañar a las familias a las audiencias constantemente. Se puede buscar justicia desde otros cimientos, pero cada uno tiene sus formas. A mí me han tildado de derechista, izquierdista y feminista. No me considero feminista. Simplemente soy una mujer que empezó una labor de escribir historias para crear consciencia en la sociedad y en las autoridades, pero nunca me montaría en una lucha que no va conmigo. Debemos situarnos en la realidad, porque pareciera que es una guerra de hombres contra mujeres y así no es. Sería un pensamiento muy reducido. Al contrario, es una guerra con un sistema patriarcal que ha existido durante muchísimos años y que todos tenemos la obligación de cambiar. Los hombres, de deconstruir estas ideas machistas de que somos suyas, de que nos pueden asesinar; y las mujeres, entender que tampoco podemos celebrar que un hombre sea asesinado, porque lo he visto en muchos grupos radicales.

Sin duda, esto es un problema regional…

El machismo de este lado de América está muy avanzado. En algún momento todas nos vamos a unir. Mi mamá un día me decía: “Qué tal si nos tomamos de las manos desde México hasta Argentina, si todas nos uniéramos”, para que vean que no nos pueden aniquilar. Necesitamos formar una gran red de mujeres abrazándonos en todos los países.

¿Qué hay que hacer para combatir este problema en México?

Que las instituciones que procuran la justicia la implementen y que den un apoyo a las mujeres.