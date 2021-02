Millones de personas están sin electricidad mientras una ola de frío se apodera de EE. UU.

Millones de personas se quedaron sin electricidad por una mortal tormenta invernal que se apoderaba del sur y el centro de Estados Unidos el martes, mientras que un tornado mató a tres personas en el estado de Carolina del Norte.

Las condiciones del Ártico han traído niveles récord de temperaturas bajas a varios estados poco acostumbrados -y mal preparados- a un frío tan extremo. Texas se ha visto particularmente afectado por esta histórica ola polar.

La tormenta invernal provocó al menos cuatro tornados, según weather.com, con sede en Atlanta, incluyendo uno en la costa de Carolina del Norte a última hora del lunes que mató al menos a tres personas e hirió a otras 10. El tornado afectó especialmente a dos comunidades costeras del condado de Brunswick.

“Se estima que al menos 50 viviendas se vieron afectadas en el incidente y varias líneas eléctricas resultaron dañadas, provocando cortes de luz”, dijeron los servicios de emergencia del condado en un comunicado. Las fotos y los videos difundidos por los medios de comunicación mostraban árboles derribados, casas aplastadas y automóviles destrozados.

La ola invernal

Según el sitio web Poweroutage.us, más de cuatro millones de clientes residenciales, comerciales e industriales estaban sin electricidad en Texas hasta el martes por la mañana. En la capital del estado, Austin, la temperatura era de -12 grados centígrados, muy por debajo de la media de febrero.

Las autoridades, que han atribuido diez muertes al mal tiempo, instaron a la población a tener precaución al viajar en estas peligrosas condiciones. El presidente Joe Biden firmó el domingo una declaración de emergencia para Texas, proporcionando asistencia federal para complementar la ayuda estatal.

Escenas poco comunes tuvieron lugar en Houston, donde los lugareños construyeron muñecos de nieve y se deslizaron en trineo. “Es precioso ver el blanco, pero muy peligroso al mismo tiempo porque la gente aquí no sabe conducir en él”, dijo a la AFP Michael, residente en Houston, que sólo dio su nombre de pila.

Récords de frío

En Misisipi, los residentes despertaron con un poco habitual paisaje cubierto de nieve y hielo. Las autoridades se esforzaban por despejar las carreteras, ya que no disponen de máquinas quitanieves porque el estado rara vez las necesita, informó The New York Times. Además de Texas, también se ha declarado el estado de emergencia en otros estados como Alabama, Oklahoma, Kansas y Misisipi y Oregon -donde 200.000 personas están sin electricidad.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) dijo que la tormenta de invierno se moverá hacia el noreste de Estados Unidos antes de “hacer una línea recta hacia el este de Canadá”.

“Pero no antes de que provoque fuertes nevadas y lluvias heladas en partes del este de los Grandes Lagos y Nueva Inglaterra”, dijo el NWS. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ordenó el lunes a los servicios de emergencia que se preparen para el aguanieve, el hielo y la lluvia helada.

“Este sistema meteorológico masivo está haciendo su camino a través del país y listo para entregar un golpe de nieve, hielo y fuertes vientos en todo el estado durante los próximos dos días”, dijo en un comunicado.