Movimiento de LasTesis impulsa la creación del primer partido feminista moderno de Chile

- Redacción Internacional

El colectivo feminista de LasTesis continúa abriéndose paso entre la difícil y tradicionalista política chilena para promover un cambio en el sistema que reconozca y atienda las necesidades de las mujeres. Tras el éxito global del performance ‘Un violador en tu camino’, que vio la luz en diciembre de 2019, las miembros de este grupo han dado un nuevo e importante paso: crear el primer partido feminista en la historia moderna de Chile al que se bautizó como el Partido Alternativa de Chile. Su objetivo principal será participar de manera activa en la redacción de una nueva Constitución, si se llega a aprobar este proceso en el plebiscito que se realizará en el país en abril de 2020.

“Nos hemos juntado para presentar la solicitud para comenzar un nuevo partido feminista en Chile, un partido que es uno de los feminismos que existen, porque nosotros creemos que el feminismo tiene que estar representado en la nueva Constitución. Tenemos que tener nuevas personas que logren ingresar. Esa constituyente tiene que ser paritaria. Las mujeres tenemos que estar ahí y de alguna u otra forma vamos a lograrlo”, dijo Rosa Moreno Moore, quien se convirtió en la presidenta de esa colectividad. “La única manera de participar en el proceso constituyente sin depender de los actuales partidos políticos es precisamente dando vida a una nueva fuerza política”, agregó el partido en un comunicado de prensa.

Moreno Moore es una feminista y exiliada política que se ha desempeñado como directora de Greenpeace. Es graduada en Ciencias Políticas y, aunque reconoce que será consolidar esta nueva fuerza política es un desafío, confía en que recibirán el apoyo necesario de los diferentes grupos de mujeres que han participado en las actividades realizadas por LasTesis en las últimas semanas tras el estallido social en Chile. Le recomendamos:¿Quiénes son las mujeres detrás de la canción protesta en Chile?

“Discutimos si valía la pena o no conformar un nuevo partido. Todas coincidimos en que sí. De ahí, salieron conceptos que deben estar dentro de nuestros principios: no violencia, no discriminación, medioambiente, inclusividad, y varios más”, dijo Moreno, “en Chile los partidos están con una fuerza tradicional que no permiten que existan cambios reales en la participación de las mujeres. No solamente por los distintos roles que existen, a lo que nosotras estamos completamente en contra, sino que también por otros impedimentos que están arraigados en la cultura y que no permiten que las mujeres estén en posiciones de poder. Entonces, la discusión que ha habido sobre la paridad ha sido realmente lamentable. Es no entender el mundo en que estamos viviendo hoy, en que las mujeres somos y estamos en igualdad de condiciones con los hombres”, concluyó en una entrevista con el medio chileno El Desconcierto.

La Alternativa Feminista, con más de 900 simpatizantes, ahora espera la aprobación de las autoridades electorales, por lo que necesita reunir 10.0900 firmas para continuar con el proceso. La creación del partido fue ágil: en seis semanas, un centenar de las miembros de la agrupación crearon los estatutos y principios rectores necesarios para la conformación como partido, y también eligieron a la directiva de este.

El naciente partido político pretende tomar las banderas de otros de esta naturaleza que en el pasado también lucharon por las causas feministas, como el Partido Femenino de Chile que laboró entre las décadas de 1940 y 1950 y que fue fundamental en la pelea por aprobar el derecho al voto en las mujeres en 1949. Además, se recuerda que de las filas de esta agrupación salió la primera senadora de la historia de Chile: María de la Cruz Toledo.

Con este ya son nueve los partidos que solicitan la consolidación ante el Servicio Electoral de Chile (Servel). Los otros en la lista son el Partido por la Dignidad, el Partido de Trabajadores y la Ecología, el Partido Chile Más Justo, Representación Ciudadana, el Partido por la Gente y el Partido Conservador Cristiano, que se encuentran de la misma manera en el proceso para ser aceptados. Otros, como Fuerza Cultural y Chile Feminista fueron rechazados por el Servel al no presentar los requisitos dispuestos.

Según el Servel, el padrón oficial para el plebiscito a medida que se acerca la fecha de la votación va dejando datos reveladores. En la nómina oficial de votantes tanto e territorio chileno como a nivel internacional indica que el 51% de los ciudadanos habilitados para votar son mujeres, un dato trascendental en la discusión que tiene ahora mismo el Congreso Nacional para asegurar la paridad en el nuevo proceso constituyente.