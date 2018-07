Mujer marroquí fue detenida tras matar a su violador

Los servicios de seguridad marroquíes arrestaron a una mujer de 36 años en la ciudad de Fez, poco después de apuñalar y matar a un joven al que acusó de haberla violado. La mujer defendió sus acciones difundiendo un video en redes sociales.

La Dirección General de la Policía Nacional (DGSN) informó hoy en un comunicado que la policía judicial abrió una investigación para esclarecer el crimen de un joven de 26 años en la ciudad de Fez. El comunicado informó que la policía encontró ayer el cadáver del hombre en el barrio de Lamsala con una herida profunda en el tórax que le había causado su muerte inmediata y posteriormente arrestó a la presunta autora en la escena del crimen.

En un vídeo emitido en las redes sociales y supuestamente capturado con la cámara de un teléfono móvil después de los hechos, la mujer acusaba a la víctima de haber irrumpido en su domicilio y haberla violado.

"Irrumpió en mi casa y me violó (...). tengo los documentos que demuestran que lo he denunciado, lo tengo todo. No hay Estado (...), no hay ley. De la misma manera como me apuñaló en mi corazón, lo he apuñalado", aseveró la mujer en el vídeo.