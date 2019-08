Mujer usó una sierra para robar productos antienvejecimiento y otras curiosidades de la semana

* Redacción Actualidad

Las cámaras de seguridad de una clínica de Botox en los suburbios de Houston, Estados Unidos, capturaron el momento en el que una mujer de identidad desconocida usó una motosierra para entrar a una clínica de bótox en el área de Houston y robó varios productos antienvejecimiento. Las autoridades están tras la pista.

¿Buscando la eterna juventud?

La policía de Sugar Land, suburbio ubicado en el área de Houston (Estados Unidos) busca a una mujer de mediana edad que robó productos antienvejecimiento de una clínica de bótox. En el video de vigilancia del edificio se ve cómo ella detiene su automóvil y camina hacia la puerta principal de la clínica. En seguida, saca una motosierra y la usa para cortar las ventanas y entrar por ellas. Según las autoridades, hizo varios intentos hasta que finalmente pudo cortar una porción de vidrio.

“Parece una mamá promedio que trata de entrar a mi negocio”, dijo Alonzo Pérez, propietario de la clínica de bótox. “No tiene respeto por la propiedad de nadie más. No tiene respeto por su seguridad al hacer lo que hizo con esa herramienta eléctrica”, agregó.

Pérez aseguró que ya habían intentado entrar a su negocio antes. “Nadie debería pasar por esto. No es normal que un ser humano intente tomar las cosas de otras personas para las que trabaja duro”, se quejó el propietario.

Las autoridades han pedido la ayuda de los habitantes de Sugar Land para identificar a la mujer. Entre tanto, Pérez ofreció personalmente una recompensa de USD$ 5,000 para quien entregue información que conduzca al paradero de la delincuente.

Hombre descubre mensaje en una botella de hace 50 años

via Gfycat

Mientras se encontraba recogiendo leña en la costa de Alaska, Tyler Ivanoff encontró una carta escrita a mano dentro de una botella. El mensaje fue redactado, al parecer, por un marinero ruso de la Guerra Fría.

“Estaba buscando leña cuando encontré la botella”, dijo Ivanoff, quien compartió su descubrimiento en Facebook donde algunos amigos que hablan ruso le ayudaron a traducir el mensaje.

Los reporteros de Rusia-1, un medio ruso, buscaron al escritor del mensaje y encontraron que se trata del capitán Anatolii Profofievich Botsanenko, quien confirmó haber redactado la carta cuando tenía 36 años y navegaba en la nave Sulak. El marinero rompió en llanto cuando le informaron que la antigua embarcación fue vendida como chatarra en la década de 1990. Botsanenko le mostró a los periodistas recuerdos de su tiempo en el mar dentro de la nave Sulak, como botellas de licor japonés.

“¡Saludos sinceros! Desde la nave nodriza de la flota rusa del Lejano Oriente, VRXF Sulak, le saludo a quien encuentre la botella y le pido que responda a la dirección Vladivostok -43 BRXF Sulak a toda la tripulación. Le deseamos buena salud y largos años de vida y feliz navegación. 20 de junio de 1969”, dice el mensaje en la botella. Vea también: Se encontró el mensaje de botella más antiguo del mundo

Un canadiense es multado por darle un postre a un oso

El canadiense Randy Scott deberá pagar una multa de 2.000 dólares canadienses por darle de comer un postre a un oso, algo que la ley no tiene permitido. Las autoridades también castigaron a Scott con una restricción para acercarse a estos animales, por lo que no podrá acercarse a una distancia de como mínimo 50 metros durante los próximos seis meses.

El Servicio de Conservación de Vancouver, encargado de multar a Scott, aseguró que no es la primera vez que este hombre alimenta a los animales salvajes de la región y recordó que esa conducta no está permitida. Usuarios de redes sociales compartieron fotos de Scott donde se constataba su comportamiento.

Scott no solo le dio postres a un oso, sino que también le había dado pedazos de perros calientes a estos mamíferos. Según el Acta de protección de flora y fauna de Columbia Británica, “una persona no debe alimentar o intentar alimentar intencionalmente a la vida silvestre, o dejar comida en algún lugar con el propósito de atraerla”. En Canadá, hay instrucciones que le piden a los ciudadanos no alimentar, además de a los osos, a coyotes, lobos y pumas por conllevar un riesgo tanto para los animales como para los humanos.