Mujeres manifestaron alrededor del mundo por sus derechos

AFP

Desde una huelga general de mujeres en España, pasando por una carrera femenina en un antiguo bastión del grupo Estado Islámico en Irak a una multitudinaria protesta en Buenos Aires, muy variadas fueron las diferentes manifestaciones en el mundo que marcaron este jueves 8 de marzo, Día Internacional de los Derechos de las Mujeres.

Masiva huelga "feminista"en España

Millones de personas se volcaron este jueves en España en el Día Internacional de la Mujer, participando en una inédita huelga general y en marchas que inundaron varias ciudades del país, en defensa de sus derechos.

Según los dos mayores sindicatos del país, Comisiones Obreras (CCOO) y UGT, 5,9 millones de personas participaron en los paros de dos horas por turno de trabajo que habían convocado.

Al final de la tarde, mareas de mujeres con predominio del color lila y ambiente festivo abarrotaron las calles del centro de Madrid y Barcelona, luego de que durante el día se sucedieran una concentración tras otra en Valencia, Sevilla, Bilbao o Palma de Mallorca.

En la capital catalana, la policía municipal cifró en 200.000 los manifestantes, que a gritos de "viva la lucha feminista" colmaron la amplia avenida del Paseo de Gracia.

"Ni una menos", piden en Argentina

Miles de mujeres con camisetas violetas y pañuelos verdes se agolparon en las calles de Buenos Aires en una masiva manifestación en la que el cortejo casi no se movió porque el recorrido estaba colmado antes de arrancar.

"Mujer bonita es la que lucha", rezaba una de las pancartas con las que mujeres de todas las edades y condición social coparon las calles en una tarde de final de verano austral.

La consigna general fue el rechazo a la violencia hacia las mujeres, en un país que con 42 millones de habitantes registró 292 casos de femicidios en 2017.

Argentina fue pionera en el movimiento contra la violencia de género, con la agrupación "Ni una menos" surgida en 2015. Tres años más tarde, el activismo se ha generalizado.

Cruces en Ciudad Juárez

En Ciudad Juárez, localidad fronteriza tristemente célebre por la ola de feminicidios años atrás, las manifestantes colocaron una cruz de clavos a la entrada del puente internacional y también se dirigieron a un campo algodonero, donde fueron encontradas ocho jóvenes sin vida.

En Ciudad de México, una columna salió desde el icónico Ángel de la Independencia y recorrerá el céntrico Paseo de la Reforma. El principal reclamo es "alto a la violencia de género".

"El machismo mata" gritan en Chile

En Santiago de Chile, miles de mujeres, jóvenes, adultas y ancianas acompañadas también por hombres marcharon en contra del "Machismo".

"El machismo mata", gritaron las manifestantes que pasaban por la gran Alameda, la vía vertebral de la capital chilena, al ritmo de tambores y batucadas, algunas con sus cuerpos pintados, mientras que otras mostraban sus senos.

"Vivimos en una sociedad que enseña a las mujeres a no ser violadas y no a los hombres a no violar", reclamaba María, una estudiante de 20 años, que se había sumado a la manifestación.

Estados Unidos: necrologías retardadas

El New York Times reparó una injusticia al publicar la necrología de 15 mujeres famosas sobre las cuales no difundió nada cuando su muerte.

Lanovelista británica Charlotte Brontë (1855), la p oeta estadounidense Sylvia Plath (1963) o la fotógrafa Diane Arbus (1971) hacen parte de las famosas olvidadas por el diario.

"Desde 1851, las necrologías del New York Times son dominadas por los hombres blancos. Hoy agregamos las historias de 15 mujeres notables", indicó el diario.

Polonia contra la prohibición del aborto

Las polacas manifestaron en 40 ciudades del país. "El tema del aborto se impone hoy", declaró Marta Lempart, militante feminista.

El parlamento, dominado por la derecha conservadora, trabaja actualmente en un proyecto de ley que, si se adopta, no autorizará el aborto sino en caso de riesgo por la vida o la salud de la madre y embarazo por violación o incesto.

Carrera femenina en Mosul

Unas 300 mujeres participaron en una carrera de 900 metros en una avenida de Mosul, la segunda ciudad de Irak, recuperada en julio tras estar en manos de los yihadistas del grupo Estado Islámico.

Alemania: Merkel quiere más tareas para los hombres

"El combate de las mujeres por la igualdad de derechos continúa", afirmó en un video la canciller Angela Merkel, que consideró que aún queda mucho por hacer "para que las mujeres tengan los mismos derechos, y también nuevas tareas para los hombres", dijo.

Egipto honra a Nefertiti

El Museo egipcio de El Cairo expone de manera excepcional tres tesoros que ilustran el papel de las mujeres en el antiguo Egipto. Una de estas obras es un busto en cuarcita de Nefertiti, reina de legendaria belleza que ejerció un papel político y religioso fundamental hace más de 3.300 años junto a su esposo el faraón Akenatón.

En Francia venden un diario más caro a los hombres

El diario francés Libération se vendió el jueves 25% más caro a los hombres que a las mujeres, para simbolizar la desigualdad salarial entre los sexos. El primer ministro Edouard Philippe anunció una batería de medidas para terminar con las desigualdades entre hombres y mujeres en el mundo laboral.

Manifestación ante la Duma en Moscú

Por iniciativa de Amnistía Internacional, una decena de personas, entre ellas Ksenia Sobtchak, candidata opositora a la elección presidencial del 18 de marzo, se reunieron ante la cámara baja del Parlamento ruso (Duma) en Moscú para apoyar a las periodistas que han denunciado por acoso sexual a un diputado, Léonid Sloutski. La URSS fue pionera en otorgar derechos a las mujeres hace un siglo. En 1965 se decretó feriado el 8 de marzo.