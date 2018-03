Mujeres podrían "dedicarse a limpiar, cocinar y planchar": fiscal argentino

EFE

Daniel Zornitta, un fiscal de la provincia argentina de Río Negro, presentó su renuncia después de haber deseado a través de las redes sociales que hoy, en el Día Internacional de la Mujer, las mujeres podrían "dedicarse a limpiar, cocinar y planchar".



"Este jueves las mujeres pueden dedicarse a limpiar, cocinar y planchar!. Todo el día tienen", escribió el miércoles Zornitta en Facebook.



Estas afirmaciones del procurador, que se desempeña en la ciudad de Choele Choel, generaron una gran polémica y fuerte repudio por parte de distintos sectores, incluido el Ministerio Público Fiscal de Río Negro.



"Ante las opiniones personales vertidas por el fiscal Daniel Zornitta en su página personal de Facebook, el procurador general Jorge Crespo quiere manifestar se enérgico repudio ante dichos que no representan en lo absoluto el sentir, la opinión y los ejes estructurales del Ministerio Público", señaló la Fiscalía provincial en un comunicado.



Es así que se adelantó que "de forma inmediata" se iniciarán las acciones disciplinarias por las afirmaciones.



Una vez que la publicación de Zornitta comenzó a dar vueltas por internet y los medios locales, el propio gobernador de la Provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck, no tardó en pedir su renuncia.



"Repudio totalmente las declaraciones machistas del fiscal de Choele Choel, Daniel Zornitta, y exigimos su renuncia inmediata al cargo. Ese tipo de expresiones no representan el sentir de los rionegrinos. Lo sucedido es gravísimo y carece de legitimidad para ejercer el cargo", aseveró en Twitter.



Ya hoy, jornada en la que millones de mujeres salieron a las calles de ciudades de multitud de países para reclamar por sus derechos, el fiscal decidió presentar su dimisión.



"Ante los hechos de público conocimiento, y para evitar situaciones difíciles acabo de presentar mi renuncia al cargo de Agente Fiscal, agradeciendo profundamente las muestras de afecto recibidas", publicó también en Facebook.