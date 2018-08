Mujica considera "un poco exagerado" recibir galardón de Poesía en España

EFE

El exmandatario uruguayo, interrogado sobre si se considera un poeta de la política, indicó con su fino humor que "no lo sé, no lo puedo saber, el principio era el verbo, dice la Biblia".

El expresidente de Uruguay José Mujica (2010-2015) dijo este lunes a Efe que le parece "un poco exagerado" recibir el 21 de agosto en la localidad andaluza de La Zubia (España) el galardón "Laurel de Plata" durante un ciclo de poesía internacional.



"Me parece que es un poco exagerado, alguna vez fui joven y alguna vez amé la poesía y naturalmente mi juventud tiene bastante que ver con la influencia de la generación del 98 y la que vino después con (Federico) García Lorca", destacó el exmandatario y actual senador.



Asimismo, Mujica subrayó la importancia de la "fuerte migración intelectual" que llegó desde "la España republicana, derrotada y perseguida" e hizo hincapié en la figura del escritor José Bergamín, que para muchos jóvenes "tenía una inteligencia refinada y privilegiada".



"Los intelectuales emigrados de España anduvieron sembrando por toda América y desde ahí que hay un algo, una liberación poética y filosófica con esos tiempos de España. Al fin y al cabo la lengua es la herencia más formidable que tenemos", sostuvo.



Mujica recibirá el reconocimiento por representar la "expresión más genuina" de lo "mejor" del ser humano y de la política "hecha poesía".



Sobre si se considera un poeta de la política Mujica concluyó: "No lo sé, no lo puedo saber, el principio era el verbo, dice la Biblia"



El senador participará en la última jornada del quinto Festival Poesía en el Laurel, que se celebrará los tres próximos martes de agosto y que servirá para reivindicar el género literario en varias facetas.

