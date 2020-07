Murió el primer ministro de Costa de Marfil, Amadou Gon Coulibaly, a los 61 años

Gon Coulibaly asistió a la reunión semanal del gabinete como de costumbre y comenzó a sentirse mal. Fue evacuado de urgencia a un hospital donde falleció. El presidente del Costa de Marfil, Alassane Ouattara, dijo que el país estaba de luto.

Medios internacionales confirmaron que el primer ministro de Costa de Marfil, Amadou Gon Coulibaly, murió este miércoles a la edad de 61 años. El funcionario, que aspiraba a la presidencia en las elecciones de octubre por el partido Agrupación de Houphouetistas por la Democracia y la Paz (RHDP), asistió a la reunión semanal del gabinete como de costumbre y comenzó a sentirse mal. Fue evacuado de urgencia a un hospital donde falleció. El presidente del país, Alassane Ouattara, dijo que la nación estaba de luto. Ahora observadores y analistas de la política de este país africano comienzan a preguntarse por el futuro de la carrera electoral.

“Si Gon Coulibaly no fuera apto, Ouattara no tendría más remedio que postularse como candidato porque no hay un plan B”, informó el diario francés Le Monde a principios de esta semana. El presidente Ouattara, quien ya cumple dos periodos en el cargo, manifestó en marzo que no iba a aspirar a un tercer periodo en la presidencia, por lo que la opción más indicada para el RHDP fue Gon Coulibaly. Con su muerte, el tablero político del país presenta un gran cambio a tan solo tres meses de los comicios.

Todavía no se conocen la causa de la muerte de Gon Coulibaly. El funcionario ha tenido un historial de problemas cardíacos desde 2012.

