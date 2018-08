Murió el senador estadounidense John McCain

Redacción Internacional con agencias

El senador republicano John McCain, un héroe de guerra reconocido por su capacidad negociadora en un Estados Unidos cada vez más dividido, murió este sábado a los 81 años por un cáncer cerebral, informó su despacho.

"El senador John Sidney McCain III murió a las 4:28 p.m. del 25 de agosto de 2018. A su muerte estuvieron junto al senador su esposa Cindy y su familia", señaló su oficina en un comunicado, que agregó que "sirvió lealmente a Estados Unidos durante 60 años". (Lea: John McCain prepara su propio funeral y no quiere que Trump asista a sus exequias)

McCain fue un veterano de la guerra de Vietnam y respetado senador de Arizona que mantuvo una relación turbulenta con Trump. Según informaron The New York Times y la cadena NBC News, citando fuentes próximas al senador, él manifestó que preferiría que el vicepresidente Mike Pence fuera quien representara a la Casa Blanca en sus exequias y no el presidente.

El senador luchó contra un forma de cáncer de cerebro muy agresiva desde hace más de un año. Se trataba de un glioblastoma, un tumor cerebral frecuente y muy agresivo que presenta una de las menores tasas de supervivencia. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) este tumor, producido por una degeneración de los astrocitos, células que juegan un importante papel en la salud de las neuronas, es de los más malignos.

El veterano de guerra deploró en sus memorias la "escasez de humildad" de los políticos de hoy en día y criticó la bravuconería de Donald Trump, alertando que el presidente está más preocupado por aparentar dureza que por promover los valores estadounidenses.

McCain fue electo por primera vez en 1982 al Congreso de su país y se convirtió en un titán de los políticos de Estados Unidos. En su sexto periodo en el Senado de Estados Unidos, expresó su deseo por ayudar a reparar la división política que se ha profundizado en años recientes y escribió: "tienen toda la maldita razón, soy un campeón del compromiso".