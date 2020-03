Nancy Pelosi, 80 años de protagonismo en los titulares

El primer regalo que recibió Nancy Pelosi por su cumpleaños número 80 fue un paquete de 880 páginas que detalla el histórico plan de rescate de US$ 2 billones con el que el gobierno estadounidense espera hacerle frente a los efectos del desastroso brote de coronavirus en la nación.

Nancy Pelosi wished a happy 80th birthday.



"I'm not celebrating, though, until I can hug my grandbabies," she says. "Hopefully that will be soon." https://t.co/M5slGfPrE2 pic.twitter.com/gYqCAfKutN