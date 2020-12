Más contagios y víctimas del coronavirus, la aparición de una nueva cepa del virus, cierre de fronteras, el país está más aislado que nunca y los británicos ya tienen a un responsable de la situación que viven por estos días. ¿Cómo pasó todo esto?

El Reino Unido, uno de los países más afectados de Europa por el covid-19, con más de 67.000 muertes confirmadas y un récord de casi 36.000 nuevos casos en solo un día, tiene a los británicos furiosos con el primer ministro, Boris Johnson. Desde que comenzó la pandemia, el político ha sido blanco de críticas por su gestión de la crisis sanitaria y aunque él fue víctima de la enfermedad, lo cierto es que se negó a tomar medidas a tiempo para evitar lo que hoy viven millones de personas.

Hoy el país está aislado, más de 40 países cancelaron vuelos desde y hacia el Reino Unido por el temor por la aparición de una nueva cepa del coronavirus; no sólo eso, tras meses de negarse a tomar medidas, Johnson decidió el pasado domingo confinar de nuevo a más de 20 millones de personas, prohibir reuniones para Navidad y cerrar comercios no esenciales.

Lo hace tras ignorar durante meses las recomendaciones de los epidemiólogos y a pocos días de que el país deja la Unión Europea. Oficialmente, los británicos se salieron del bloque el 31 de enero de este año, pero será el próximo 31 de diciembre, el jueves, cuando se corten definitivamente los lazos con el grupo comunitario.

Ante la falta de un acuerdo con la UE para hacer una salida suave, principalmente en el tema comercial, las empresas en el Reino Unido llevan semanas haciendo acopio de productos y partes industriales, lo que ya había provocado gran congestión en puertos y carreteras. Con el nuevo virus, todo quedó estancado y los británicos temen lo peor.

El Espectador habló con gente en el Reino Unido que cuentan cómo están viviendo, “la Navidad más triste de los últimos tiempos”.

Natasha: “Tenemos que esta nueva cepa del virus esté en todas partes”

Muchas cosas horribles han pasado en los últimos días. Sentimos miedo de que el virus esté en todas partes con esta nueva cepa. Muchos amigos lo tienen. Hace apenas cuatro días Johnson canceló la Navidad, algo que debió haber hecho hace mucho tiempo . Muchas familias habían planeado reuniones porque no nos habían hablado de la nueva cepa. Es cruel.

Una enfermera en un hospital local me explicó por qué era necesario cancelar la Navidad hace tiempo. Primero, porque las drogas, equipo y oxígeno se agotan, algo que nadie hubiera imaginado, además el personal de salud está tan diezmado que no pueden descansar ni en sus días libres.

Lo peor de todo, en lo personal, es que mi abuelo falleció hace unos días por COVID-19 en una de las regiones más afectadas por la nueva cepa. Ningún familiar podía estar con él y no podemos entender cómo pasó todo esto. Estaba saludable y cuidando a mi abuela. Habían estado aislados por nueve meses, sin ver a nadie. No es justo. Tuvo unas complicaciones con su salud y tuvo que ir al hospital y allá se contrajo. Mi abuela no pudo despedir al hombre con quien estuvo casada durante 59 años. Son muchas historias como esta.

En cuanto al cierre de fronteras solo puedo decir que estamos esperando una falta de comida fresca, según BBC, y ya en Crystal Palace en Londres se alega que no hay. Lo único bueno es que paró la carrera del gobierno por deportar a los solicitantes de asilo antes de que el brexit se haga oficial.

Óscar: “Una muestra más del pésimo manejo que se le dio a la pandemia”

La sensación por estos lados es que se trata de una muestra más del pésimo manejo que el gobierno le ha dado a la pandemia. Apenas unos días después de haber asegurado a los británicos que la flexibilización de reglas seguía en pie durante las fiestas y de acusar a la oposición de “querer cancelar la Navidad”, el propio Johnson tuque que dar un giro y cancelar él mismo las fiestas. Incluso los periódicos que lo apoyan se burlaban de su estupidez.

El mal manejo tiene que ver con la transmisibilidad del virus. La transmisión de este virus es directa, por vía aérea, y por ello requiere medidas estrictas de distanciamiento, que en el caso británico no se han cumplido porque el gobierno ha fracasado a la hora de informar: su narrativa ha sido inconstante e incoherente.

Desde el comienzo, los epidemiólogos y los practicantes en el sistema de Salud Pública han llamado por una estrategia de contención ‘máxima’ del virus precisamente para evitar que la evolución natural hiciera su trabajo al disponer las condiciones para la mutación que ahora estamos observando. A pesar de ello, la estrategia de Downing Street ha sido lenta y perezosa.

Al tiempo, como lo reveló The New York Times hay una “economía política el manejo del virus en el Reino Unido”. El gobierno hizo de lado el Sistema Nacional de Salud Pública y en vez de escuchar a los epidemiólogos siguió el consejo de los mal llamados “científicos de comportamiento” y a los gurús de la extrema derecha.

El gobierno ha otorgado los contratos billonarios para hacer rastreo y seguimiento a sus amigos inversionistas con conexiones en el Partido. Ha deshecho el reputado aparato de Salud Pública reemplazándolo por un sistema semi privatizado a cargo del cual se encuentra una persona que antes gerenciaba una empresa de telefonía celular.

Es poco probable que haya escasez en los supermercados, por ahora, pues ya se venían abasteciendo ante la amenaza de un Brexit sin acuerdo, pero las pérdidas potenciales por el atraso en el flujo comercial serán considerables. ‘La Isla de la Plaga’ fue el titular de The Guardian el martes, haciendo eco a la famosa novela de Daniel Defoe. Le piden al gobierno que declare cierre total y nacional para controlar el desmadre.

